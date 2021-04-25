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“增强文化自信，以美为媒，加强国际文化交流”主题座谈会在京举行

2021年04月25日18:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月25日电 为深入学习贯彻习近平总书记考察清华大学重要讲话精神，“增强文化自信，以美为媒，加强国际文化交流”主题座谈会25日在北京举行。座谈会由北京和平之旅文化交流中心、上海合作组织睦邻友好合作委员会人文分委会联合主办，中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里及来自清华大学、北京师范大学、首都师范大学等院校和机构的学者和艺术家出席座谈会。

4月19日，习近平总书记在清华大学考察时指出，美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。要增强文化自信，以美为媒，加强国际文化交流。

在此次主题座谈会上，与会嘉宾畅谈学习体会和感受。徐里表示，中国文化走出去、讲好中国故事，对提升中国软实力非常重要。我们处在一个大有可为的好时代，在国际文化交流中，我们要把能够真正代表中国文化的美术作品推广出去，把中国的元素、内在的精神、大国的形象充分展现出来。

与会嘉宾认为，习近平总书记的重要讲话意义深远，我们要认真学习、深入领会和全面落实，在不断创造艺术精品的同时，还要不断培养美术人才和国际文化交流人才，立足于中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，增强文化自信，以美为媒，进一步加强国际文化交流，为中国文化走出去、讲好中国故事贡献力量。

(责编：于洋、常红)

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