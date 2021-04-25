新华社伦敦4月25日电 专访：日本倾倒核污染水“不可接受”——访绿色和平组织核专家肖恩·伯尼

新华社记者张代蕾 金晶

日本政府将福岛第一核电站上百万吨核污染水排入大海的决定“不可接受”，英国环境保护领域核专家肖恩·伯尼日前接受新华社记者专访时如是说。

伯尼是国际环保机构绿色和平组织主管东亚地区事务的核专家。他在专访中说，日本政府宣称将核污染水过滤并稀释后排入大海是安全的，这“在科学上明显站不住脚”。

伯尼指出，除了氚，福岛核污染水里还有许多其他无法通过福岛核电站现有技术过滤掉的放射性物质，例如半衰期超过5000年的碳14。“因此，日本政府对核污染水成分及其危害的说辞并不可信。”他说。

根据东京电力公司2020年底发布的资料，福岛核电站的核污染水经处理后，所含物质除了氚以外，还有碘129、铯135、锶等12种放射性物质无法去除，其中一些放射性物质的半衰期数以万年计。

针对部分日本官员宣称福岛核污染水“喝了也没事”，伯尼说：“没有人会想要喝下这些含放射性物质锶的水，因为这会导致放射性同位素浓缩在鱼类和人类的骨骼中，增加罹患白血病等癌症的风险。因此，真的不应该用‘可以喝’来开玩笑。这是核废料。即便日本最后真能成功处理了上百万吨核污染水，里面的锶、碘129等放射性物质含量依然非常高。”

经常去日本实地调查和工作的伯尼说，20多年前日本支持国际社会出台禁令，禁止船只倾倒核废料入海。现在，“当日本遇到类似问题，却认为自己能轻而易举通过倾倒核污染水入海来解决问题，这不可接受”。

伯尼说，绿色和平组织非常关注核污染水对海洋环境、生态和经济带来的连锁影响，强烈反对日本排放核污染水。

他表示，放射性物质进入太平洋后，有的会被海洋生物吸收，比如海藻、鱼类等，然后通过食物链进入人体。这首先将对日本和周边国家的渔业造成最直接、最致命的打击。此外，太平洋的洋流会把放射性物质迅速带到更广阔的海域，从而影响更多太平洋沿岸国家的生态与渔业经济，“这是一个非常严重、非常复杂的问题”。

伯尼认为，这其实是一个完全可以避免的问题，因为日本政府明明有更安全的替代方案，可以继续把核污染水储存在核电站及周边空间，而不是选择排污入海这个成本最低、最易操作的方案。

日方称，决定排污入海的一大理由是存放核污染水的储水罐在2022年之前即将不够用，且福岛核电站及周边已无更多空地用于大量增建储水罐。

但伯尼告诉记者，根据绿色和平组织的调查，日本政府在2020年对福岛第一核电站的一份调查报告中承认，核电站周边有足够土地和空间可以继续储存核污染水。

“2022年这个最后期限是错误的、完全虚假的。它只是满足日本政府的自身利益而已，方便他们把核污染水一倒了之。他们并没有用完（储水）空间。”伯尼说。

为此，他呼吁日本政府撤回决定，做出有利于海洋生态和人类健康的明智选择，同时也希望绿色和平组织等国际环保机构与多国合作，利用国际海洋法等法律手段，共同阻止日本排污入海，保护全球海洋环境。

(责编：程宏毅、岳弘彬)