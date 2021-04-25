现场集体合影。图片由主办方埃及中国商会与埃及共同发展慈善协会提供

人民网开罗4月24日电 （记者黄培昭）为回馈埃及社会，积极履行企业社会责任，埃及中国商会与埃及共同发展慈善协会4月24日在开罗共同举办“2021埃及中国商会斋月慈善活动”。

埃及中国商会自2015年首次举办斋月慈善月活动，至今已连续举办七届。受新冠疫情影响，尽管不少在埃中资企业的生产经营遇到了较大压力，特别是当前埃及正处于新冠疫情防控攻坚时期，使得今年斋月慈善活动面临诸多困难，但是埃及中国商会和广大会员单位仍然想方设法克服各种困难，在做好疫情防控的同时，踊跃捐款，积极参加此次斋月慈善活动。在推进中埃经贸合作的同时，积极回馈埃及社会。

活动现场。图片由主办方埃及中国商会与埃及共同发展慈善协会提供

在商会倡议和带动下，短时间内就有24家会员企业捐赠，共筹集善款542000埃镑（约合23万人民币），为埃及贫困群体捐助斋月食品。会员企业代表表示，今年是中埃建交65周年，在埃中资企业积极支持商会举办斋月慈善活动，关心支持埃及经济社会发展，愿为埃及贫困群体纾困助一臂之力，为不断深化中埃两国人民之间的兄弟情谊做出应有的贡献。

中方人员分发斋月食品。图片由主办方埃及中国商会与埃及共同发展慈善协会提供

自2015年以来，中国埃及商会共筹集斋月善款319万余埃镑（约合人民币147万余元）。商会每年举办的斋月慈善活动已成为中国企业在埃履行社会责任的品牌项目，是促进中埃两国“民心相通”的具体行动，受到埃方合作伙伴的高度肯定和埃及人民的欢迎。

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