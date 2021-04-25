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RCEP各成员国贸促机构和商协会倡议过渡性条款先行先试

2021年04月25日17:47 | 来源：新华网
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新华社青岛4月25日电（记者谢希瑶、张旭东）25日，为推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）早日生效，RCEP各成员国贸促机构和商协会共同商讨发起的《关于共同推进RCEP区域经贸合作青岛倡议》在青岛发布。倡议提出，期望各国支持地方先试先行，促进中小企业发展和经济技术合作。支持将RCEP协定与各国地区发展紧密结合，特别是过渡性条款的先行先试，为高效执行RCEP协定经贸规则提供可复制、可推广的样板经验。

倡议强调，RCEP协定的签署对区域经济增长和全球经济复苏具有重要意义。RCEP协定将进一步扩大成员国间货物、服务、投资等领域和市场准入，促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级。RCEP协定的签署和实施将有力促进地区繁荣稳定，为加快疫情后世界经济复苏提供动能。

倡议建议，整合RCEP成员国优质资源，携手重构区域产业链、价值链。各国有必要充分利用本国优势产业，发挥成员国要素禀赋优势，促进区域内经贸规则的优化和完善，通过创新和域内产业整合，带动成员国产业链和供应链的提升与重构。

倡议呼吁，各国积极打造RCEP服务平台，助力企业开拓成员国市场。鼓励各国通过多种渠道做好RCEP协定权威解读、公共宣传和培训，帮助企业充分利用RCEP协定带来的发展机遇，使得RCEP协定的优惠条款能够更快更好地惠及域内工商界。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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