新华社圣保罗4月24日电（记者宫若涵）巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月24日的一周里，巴西平均每日新增死亡病例2531例，比两周前的数据下降了16%，是自2020年11月12日以来该指标首次出现下降。根据巴西主流媒体采取的计算方法，当该指标下降超过15%时，意味着疫情出现下降趋势。

此外，在截至本月24日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例58183例，比两周前下降了大约17%。

不过巴西主流媒体统计的数据还显示，4月巴西全国已有67723例新增新冠死亡病例，超过了3月的66868例，成为疫情暴发以来新冠死亡病例数最多的一个月，疫情形势依然严峻。

在累计确诊病例数和死亡病例数最多的圣保罗州，疫情有所缓解。州政府24日公布的数据显示，全州重症监护病床的使用率为79%，是自今年3月7日以来首次低于80%。从24日起，全州放宽隔离措施，餐厅、理发店、健身房、公园、电影院等非必要场所重新开放。

巴西卫生部24日17时50分公布的最新数据显示，24小时内巴西新增确诊病例71137例，累计确诊14308215例；新增死亡病例3076例，累计死亡389492例；累计治愈12766772例。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至24日20时，巴西全国已有28969324人接种了第一剂新冠疫苗，有12499298人接种了第二剂疫苗。

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