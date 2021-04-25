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【中国有约】武汉“三乡工程”唤醒“沉睡的乡村”

2021年04月25日11:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网武汉4月25日电 （苏缨翔）户外乡间小道上，草儿绿、果儿肥，纵横交错宛如一幅色彩缤纷的水彩画；室内通幽曲径处，茶舍、书店，相得益彰犹如一方绝世的桃花源。这是湖北省武汉市黄陂区杜堂村的别致美景。

以“木兰出生地”为文化根源，这里是“三乡工程”的思想发源地和实践首创地、也是湖北“三乡工程”样板地，开园不久就被评为“武汉最美休闲乡村”和黄陂最受欢迎景区之一。

近年来，黄陂区大力倡导“市民下乡、能人回乡、企业兴乡”，盘活了大量农村闲置资源，有力推动了以城带乡、以工促农、城乡融合发展。

农民变股民 盘活乡村闲置资源

几年前，杜堂村85%的房屋都在闲置状态，为了将闲置资源变资产，吸引市民前来居住、康养和投资，一个承载着村民期望的武汉杜堂旅游专业合作社应运而生。

村民则可以通过加入合作社，将过去的单一务工收入转变成土地流转、房屋入股保底分红、家门口就业的工资以及村民依靠景区资源优势小本创业四种收入。除此之外，合作社实施10%保底分红、上不封顶机制，实现了农民就地变股民。

在村民的闲置房屋入股合作社后，由合作社对农房进行统一设计和管理，形成农家乐、商业、文创、民宿四个街区，由合作社引进社会资本进行投资运营。

“杜堂模式”有效盘活了乡村闲置资源，使农民转变为股民、乡村转变为休闲康养的乐园，村民收入发生了翻天覆地的变化。

抛出橄榄枝 洼地成人才聚集地

罗丽莎、罗兰、付志国原本都是在汉发展的普通市民，后在市民下乡政策的激励下来到木兰花乡风景区，共创花香小厨特色农家乐。罗丽莎以地道野味为特色，罗兰擅长农家风味，付志国则专注于黄陂特色。三家共享厨房、共享服务员，凭各家特色及风味吸引、服务来自四面八方的游客。

三家共享厨房、共享服务员，凭借各家特色及风味吸引游客。人民网 苏缨翔摄

不仅是当地市民，今年37岁的“外地人”曾石权也选择了来木兰花乡景区发展他的事业。自从三年前与“三乡工程”相遇，曾石权便携带一家老小从老家恩施来到木兰花乡景区开起了“一根面”小店。

“用劲把面甩出去，像我一样。”曾石权正在教外国游客做“一根面”。跟当地百姓一样，曾石权也享受了不少优惠政策，“免房租”“给补贴”，为吸引创新创业，当地村委会抛出了不少“橄榄枝”。

曾石权正在教外国游客做“一根面”。人民网 苏缨翔摄

作为武汉木兰花乡景区董事长，葛天才对人才的引进有自己的一套办法，他将景区所在地三个村的村民，凡有劳动能力者，全部吸纳为景区员工。“目前在景区上班的村民有400多人，人均年收入2.8万元以上，即使是60岁以上的老人，一个月也能赚一千多元。”

随着葛天才的回乡投资创业，带动了大批外出打工的村民携家带口返乡就业创业，他们贡献技术、流转土地、兴办企业，让越来越多的农民脱贫致富，吃上了“旅游饭”。

乡村变花海 建乡村特色产业链

与众多落后村庄一样，杜堂村也一度是农村产业空心化的典型。2017年开始，随着乡村振兴的全面推进，大量社会资本进屋杜堂村，开始重构具有新时代特色的乡村产业体系。

游人在花海中拍照留念。“中国有约”活动主办方供图

自2014年投入建设以来，木兰花乡景区累积投入资金4.62亿元，土地流转面积达到7000亩，突出木兰文化、四季花海、乡土民俗特色，开发了农耕体验、赏花休闲、户外拓展、民俗文化、共享农庄、休闲农家乐等产业项目。

从美丽乡村建设，再到“三乡工程”的实施，到目前的“杜堂模式”，这个村从昔日的穷乡变景区，荒山变花山，村就是景，景连着村，从一个拥有24个重点贫困户的“空心村”，成为当今农村人的梦想家园。

花海胜地，鸟语天堂，木兰花乡景区拥有一年365天不间断的主题花海。今天，杜堂村正用自己独有的“荆楚风情”和“木兰文化”吸引着越来越多的游客和投资者。

(责编：张信凤、常红)

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