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联合国安理会强烈谴责巴基斯坦酒店恐袭

2021年04月25日11:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国4月24日电 （记者李晓宏）当地时间4月24日，联合国安理会发表声明，强烈谴责日前在巴基斯坦奎达市发生的恐怖袭击事件，并向死伤者及其家人、巴基斯坦政府表示哀悼和慰问。

安理会在声明中重申，一切形式和表现的恐怖主义均是对国际和平与安全的最严重威胁之一。安理会强调，必须对这起恐怖袭击事件的实施者、组织者、资助者和支持者追究法律责任。安理会敦促所有国家履行国际法和安理会有关决议所规定的义务，与巴基斯坦政府和相关各方积极合作，协助将这起袭击的有关责任人绳之以法。

安理会在声明中指出，任何恐怖主义行为无论动机如何，无论何时何地，无论由谁发动，都是犯罪行为，不能以任何理由为其辩解。所有国家都需要根据《联合国宪章》和有关国际法的规定，运用一切手段同威胁国际和平与安全的恐怖主义行为进行斗争。

当地时间4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市一家酒店店遭汽车炸弹袭击，造成至少5人死亡，多人受伤。巴基斯坦塔利班运动声称对袭击负责。

(责编：张信凤、常红)

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