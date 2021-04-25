洪绍玲和她的学生们。泰国孔敬大学孔子学院供图

人民网曼谷4月24日电 （记者孙广勇）从42岁开始学汉语，到47岁成为学校汉语教学负责人，再到57岁荣获“泰国国家示范教师奖”荣誉称号，泰东北本土汉语教师洪绍玲（Mrs.Praiwan Kanyapan）的十五年，不仅勤奋励志，还充满了传奇色彩。

我和中文的不解之缘：“一份迟到的礼物”

洪绍玲出生在老挝，14岁时随同母亲回到家乡——泰国黎逸府，她的学生时代跟中文并无半点联系。2001年，洪绍玲进入泰国东北部一所普通的乡村小学，担任英语老师。本以为今后会一直教英语的她，却在2006年收到了“一份迟到的礼物”。

2006年8月3日，泰国首家孔子学院——孔敬大学孔子学院（以下简称孔敬孔院）正式挂牌成立。彼时，洪绍玲接到通知，泰国教育部将联合孔子学院以及中国国内汉语教学的专家，组织一场为期一个月的汉语培训。她回忆道：“那时候全泰国都没有几个汉语老师，如果我把握住这次机会，就可以去探索一个全新的汉语教学的世界。”于是她果断报名申请了此次培训，正式开始了汉语学习的旅程。

那次汉语培训课强度非常大，短短一个月，一共上了200节课，可洪绍玲却甘之如饴，她如饥似渴地接收着一切新知识。后来，她得到培训负责人的大力推荐，获得了赴华进修的机会。

赴华进修是每位汉语学习者的梦想，可因为远赴中国学习，洪绍玲心里有一个无法弥补的遗憾。在她赴华进行为期一年的汉语进修时，她的姨妈生病离世了，洪绍玲从小跟随姨妈一起长大，却连她最后一面都能见到。说到动情处，洪绍玲不禁潸然泪下……

谈及姨妈病逝，洪绍玲潸然泪下。泰国孔敬大学孔子学院供图

“所以多亏了孔敬孔院，现在我只需要15分钟车程，就能到这里跟着中国老师们学习汉语了。”洪老师曾多次带学生来孔院参加各类活动。即使在疫情期间，她依然组织全校学生参与了“2021年西南大学-泰国孔敬孔院线上交流团”活动。为学生争取一切汉语学习的机会，是洪老师坚持多年跟孔敬孔院密切合作的初心。

洪绍玲（右二）在孔敬孔院参加本土汉语教师培训。泰国孔敬大学孔子学院供图

面对现在得到的一切，洪老师感慨道：“42岁时，我才开始学习中文，对我来说，中文是一份迟到多年的礼物，我用中文为自己打开了一个全新的世界。”

连续四年组织千人参加汉语考试：助力孩子们留学中国

目前，洪绍玲老师是孔敬市政府越甘学校的汉语教学负责人，越甘学校是一所以中文教育为特色的学校，全校师生近3000人。自2018年起，该校就已经实现了全体学生必修中文课。

孔敬孔院下设最大汉语考试考点——越甘学校YCT千人同考盛况。泰国孔敬大学孔子学院供图

越甘学校作为孔敬孔院下设汉语考试考点，已经将YCT汉语考试作为检测汉语教学质量的标准。在洪老师的努力下，越甘学校参考学生数量连续四年超千人。目前，越甘学校已经实现了全体学生参加YCT汉语考试的“小目标”。

截至今年，洪老师已经辅导近50名学生申请到各类奖学金赴华留学，成绩斐然。回忆起她班上第一位获得奖学金的学生，洪老师感慨地说道：“那时候条件很差，我带着13个学生，挤上一辆小巴车，去乌隆他尼府的汉语考试考点参加考试，考完之后学生们都哭了，说听力部分根本听不懂。”那时起，洪老师便开始向孔敬孔院寻求帮助，借用了光盘、音频课件等教学资源给学生们练习听力，还鼓励学生们到孔院跟着中国老师上汉语听说课。终于，她的学生许美珍（Ms.Sunatthakan Phetchit）高分通过了HSK考试，并申请到了孔子学院提供的奖学金赴华学习。如今，许美珍已经毕业，在曼谷中国文化中心工作。洪老师说：“能够借助孔院的力量，助力孩子们留学中国，这是我最大的成就。”

乡村中文教育扶贫：我们在一线

“我老公比我厉害多了！”提起家人，洪绍玲自豪地说。她的先生叫陈嘉财（Mr. Somkit Kanyapan），是孔敬府帕云县一个偏远乡村学校的校长。

孔敬孔院的老师们曾两次走访陈嘉财所在的农温农吉黁敦学校，每次走访，全校师生都会身着中式服装，用标准的普通话热情欢迎孔院老师们的到来。该校学生都是周边村镇的农家子弟，质朴好学。据了解，目前，全校师生已全部参加过汉语水平考试，连陈嘉财也不例外。

洪绍玲（左）和陈嘉财（右）。泰国孔敬大学孔子学院供图

洪绍玲和她的先生陈嘉财都是投身一线中文教育工作多年的本土教师。十年来，陈嘉财辗转4所乡村学校担任校长，可不管他走到哪里，洪绍玲都跟着教到哪里。一到周末，洪绍玲便从越甘学校出发，驱车几十公里，前往陈嘉财所在的学校，免费给孩子们上中文课。

“像帕云县农温农吉黁敦学校这样的偏远乡村学校还有很多，但本土汉语教师却远远不够”，孔敬孔院中方院长耿军说，“我们得想办法从源头上解决师资问题”。目前，孔敬孔院已与泰东北11所乡村学校签署协议，就汉语文化教学及培训等事宜正式展开合作。今年，孔敬孔院将利用中文联盟直播平台，打破疫情之下的空间限制，为泰东北地区乡村学校的本土汉语教师开设系列在线培训课程。

孔敬孔院与泰东北11所乡村学校签署合作协议。泰国孔敬大学孔子学院供图

孔敬孔院中方院长耿军（左二）一行走访洪绍玲（右二）所在的学校。泰国孔敬大学孔子学院供图

洪绍玲老师说：“十五年了，我是和孔敬大学孔子学院一起成长起来的。”她不仅见证了孔敬孔院从建立到发展的全部历程，也促成了孔敬孔院与她所在学校的深度合作。十五年来，一位位像她这样的本土汉语教师，就像一把把火炬，借着泰国中文教育发展的“东风”持续燃烧。“结缘孔院十五年，同心共筑中文梦”，这句话是写照，也是心声；是回望，更是诺言。

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