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巴西青壮年群体新冠病亡人数大增

2021年04月25日08:46 | 来源：新华网
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　　巴西一个研究机构23日说，今年以来，巴西20岁至49岁群体中感染新冠病毒死亡的人数增长迅猛，其中20岁至29岁人群增幅最大。

　　巴西政府的生物医学研究机构菲奥克鲁斯研究所发布报告说，巴西感染新冠病毒的人群正在年轻化。从今年年初至4月中旬，20岁至29岁死于新冠的人数增加超过1000%，30岁至39岁增加819%，40岁至49岁增加933%。

　　巴西今年疫情加剧，疫苗接种推进缓慢，全国各地执行的防疫限制措施不统一，还出现了传染性更强的变异新冠病毒。

　　菲奥克鲁斯研究所分析，造成更多年轻人因新冠病亡的原因可能是多方面的，包括防疫措施放松或者执行不严导致更多人感染，以及在经济困境加剧和失业率上升的情况下，人们为生计顾不上防疫等。

　　传染性更强的变异新冠病毒正在加拿大、美国等国家大范围传播，这些国家因新冠入院人群的平均年龄呈现下降趋势。

　　菲奥克鲁斯研究所数据显示，目前巴西因新冠入院人群的平均年龄为58岁，今年年初时为62岁；新近新冠病亡者的平均年龄为65岁，年初为72岁。

　　巴西医疗系统眼下压力巨大。巴西共有26个州和1个联邦区即首都巴西利亚。研究显示，目前14个州和首都的重症监护床位使用率在90%以上，7个州使用率在80%至89%之间。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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