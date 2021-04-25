本报首尔4月24日电 （记者马菲）近日，“多彩中国·魅力西部——中国西部图片展”在韩国首尔开幕。展出现场，60张图片向观众展示了中国西部地区的自然风光、生态保护、社会发展、民族文化与人民生活等。此次展览将持续至7月，并在韩国多地巡展。

韩国前总理李寿成在开幕式上致辞表示，韩中互为重要近邻，此次图片展向韩国民众提供感知多彩中国、了解魅力西部的重要平台，也为深化双方文化交流、增进情感友谊搭建桥梁。韩中城市友好协会会长权起植向本报记者表示，中国积极推进西部大开发，西部经济取得跨越式发展，人民生活水平显著提高。今年是韩中文化交流年启动之年，希望双方以此为契机，进一步深化各领域交流合作。

中国驻韩国大使邢海明表示，此次图片展将用一幅幅鲜活的画面，向韩国朋友展现一个真实、生动的中国西部。在事实和真相面前，任何谎言和谣言都将不攻自破。疫情过后，欢迎包括韩国在内的各国朋友到中国西部走走看看，亲身领略中国西部的魅力，也欢迎韩国企业积极赴中国西部投资兴业，共享发展机遇。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 03 版）

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