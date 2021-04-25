新华社北京4月23日电 国务委员兼外长王毅23日晚在北京同美国对外关系委员会视频交流。

王毅表示，中美两国元首除夕重要通话为中美关系指明了大方向，安克雷奇对话开启了疫情背景下两国高层面对面互动。但美国新政府对华政策还没有摆脱上届政府的阴影，还没有走出对华认知的误区，还没有找到与中国打交道的正确路径。

王毅对美国提出五点希望：一是美国应客观认识和理性对待中国的发展；二是同中国走出和平共处、合作共赢的新路；三是尊重和包容中国自主选择的道路和制度；四是践行真正的多边主义；五是不要动辄干涉中国的内政。

王毅表示，中美要超越“新兴大国和守成大国必将冲突”的宿命，超越意识形态和社会制度的差异，超越冷战和集团对抗的思维，积极探索两个大国和平共处、合作共赢之道。希望美国对外关系委员会秉持客观公正立场，为推动中美关系重回正轨发挥建设性作用。

王毅还就经贸、涉疆、涉港、台湾、中国如何运用实力、中国政治体制以及重要国际地区问题回答了现场提问，深入阐述了中方原则立场。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)