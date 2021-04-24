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详讯：印尼军方宣布失联潜艇确认沉没

2021年04月24日21:27 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达4月24日电（记者余谦梁　郑世波）印度尼西亚国民军司令哈迪·贾詹托24日在巴厘岛宣布，根据现有证据，日前失联的潜艇已确认沉没。

　　哈迪在当天举行的新闻发布会上说，印尼军方搜救队伍在巴厘岛附近海域发现失联潜艇泄漏的油迹和潜艇物件碎片，包括鱼雷管矫直器、冷却管套子等，甚至还有官兵做祈祷用的垫子。

　　哈迪说，失事潜艇的供氧只能持续72个小时，到24日凌晨氧气已耗尽。虽然艇上53名官兵还生死未卜，但应该是凶多吉少。他代表印尼国民军对可能失去这些同事表示关切和悲痛。

　　印尼海军参谋长马戈诺说，失联潜艇没有爆炸，而是可能破裂严重，在水压作用下，潜艇的多个部件分离。印尼海军将继续搜救53名官兵，希望还能找到幸存者。但他也同时表示，联合搜救队伍在850米深的海底作业将面临非常大的困难。

　　参加当天新闻发布会的印尼总警长里斯提约对媒体说，连日来印尼警方一直在参与搜救。为了寻找幸存者，警方又增派了4艘带有水下搜救机器人的船只。

　　本月21日，印尼海军一艘潜艇在巴厘岛附近海域失联。事发时潜艇载有53人，正在执行训练任务。

(责编：胡永秋、牛镛)

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