人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

东盟领导人缅甸问题特别会议在雅加达开幕

2021年04月24日17:26 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达4月24日电 东盟领导人缅甸问题特别会议当地时间24日下午在印度尼西亚首都雅加达开幕。

出席会议的包括文莱、柬埔寨、印尼、马来西亚、新加坡、越南领导人、缅甸国家管理委员会主席敏昂莱，以及老挝、泰国和菲律宾三国外长。

印尼外交部长蕾特诺·马尔苏迪在23日晚举行的新闻发布会上说，这是新冠疫情暴发以来东盟国家领导人首次举办线下会议，显示出对缅甸局势的关注以及东盟帮助缅甸摆脱当前局面的决心。

本次会议为闭门会议，为期一天。为保证会议安全进行，印尼警方出动了约4400名警察，部署在道路、机场、酒店和东盟秘书处等地。

今年3月2日，东盟以视频形式举行非正式外长会，会后发表东盟轮值主席国声明，对缅甸局势表示关切，呼吁缅甸各方以和平方式解决当前的问题。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，全国民主联盟（民盟）获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议。

今年2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，国防军总司令敏昂莱任委员会主席。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部