新华社雅加达4月24日电 东盟领导人缅甸问题特别会议当地时间24日下午在印度尼西亚首都雅加达开幕。

出席会议的包括文莱、柬埔寨、印尼、马来西亚、新加坡、越南领导人、缅甸国家管理委员会主席敏昂莱，以及老挝、泰国和菲律宾三国外长。

印尼外交部长蕾特诺·马尔苏迪在23日晚举行的新闻发布会上说，这是新冠疫情暴发以来东盟国家领导人首次举办线下会议，显示出对缅甸局势的关注以及东盟帮助缅甸摆脱当前局面的决心。

本次会议为闭门会议，为期一天。为保证会议安全进行，印尼警方出动了约4400名警察，部署在道路、机场、酒店和东盟秘书处等地。

今年3月2日，东盟以视频形式举行非正式外长会，会后发表东盟轮值主席国声明，对缅甸局势表示关切，呼吁缅甸各方以和平方式解决当前的问题。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，全国民主联盟（民盟）获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议。

今年2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，国防军总司令敏昂莱任委员会主席。

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