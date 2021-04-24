人民网北京4月24日电 （记者李琰、俞懿春）国家副主席王岐山24日在纪念中美“乒乓外交”50周年活动上通过视频发表致辞。

王岐山指出，“乒乓外交”是中美关系史上的一段佳话。“以小球推动大球”，开启了中美关系正常化的历史性进程。50年来，中美关系虽历经风雨，但总体不断前行，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的利益，也促进了世界的繁荣稳定。

王岐山强调，当前，中美关系正处在重要关口。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。双方要按照两国元首除夕通话精神，从两国人民福祉出发，从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展，为共同战胜新冠肺炎疫情、促进全球经济复苏、维护世界和平稳定作出更大贡献。

此次活动由中国人民对外友好协会、国家体育总局、中国美国人民友好协会共同主办。美国前国务卿基辛格等发表视频致辞。中美“乒乓外交”亲历者等400余人通过线上线下方式出席纪念活动。

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