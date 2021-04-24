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纪念中美“乒乓外交”50周年

基辛格：人民交往是美中关系重要组成

2021年04月24日15:10 | 来源：人民网-国际频道
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美国前国务卿基辛格在中美“乒乓外交”50周年纪念活动上发表视频致辞。记者李琰摄

人民网北京4月24日电 （记者李琰、俞懿春）4月24日，美国前国务卿基辛格在中美“乒乓外交”50周年纪念活动上发表视频致辞表示，“乒乓外交”是值得纪念的重要事件，“我对此事件怀有温暖的回忆”。（给美国乒乓球队的）访华邀请来得突然，并被美国媒体广泛报道，中国领导人在其中表达了邀请美国人访华的意愿。后来，我了解到是毛泽东主席亲自指示邀请美国乒乓球代表队访华，他是在美国代表团结束在日本参加世锦赛行程、即将离日回国的最后时刻做出这一决定。这一事件的重要启示在于，要做出重大决策，有时要从一些小的步骤做起。同时，两国人民之间的交往是美中关系的重要组成部分。

基辛格说，当前，在美中两国围绕某些重要问题上存在分歧之时，“乒乓外交”这一事件代表了我们对未来的一份期待，那就是美中两国人民能够基于两国在世界格局和世界经济中的重要性，在彼此之间达成一种谅解。期待美中两国共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序。

(责编：于洋、常红)

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