人民网西安4月23日电 （徐祥丽）4月23日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）首届“双创”大赛全国总决赛颁奖仪式暨第二届“双创”大赛启动仪式在西安举行。此次活动由欧美同学会主办，陕西省委统战部、陕西省欧美同学会、西安市委统战部、西安欧美同学会共同承办。大赛聚焦留学归国人员科技创新和创业，在两天内共评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优胜奖6名。

颁奖典礼现场。欧美同学会供图

发挥留学群体优势，推动科技创新

全国人大常委会副委员长、欧美同学会第八届理事会会长丁仲礼在颁奖仪式上发表视频讲话。丁仲礼指出，大赛聚焦新兴产业和前沿科技，锚定留学人员群体优势与国家发展需要的契合点，为留学人员创新创业创造搭建了平台载体，有力地促进了地方经济高质量发展。他对广大留学人员提出了三点希望：弘扬报国传统，投身民族复兴伟业；聚焦前沿科技，助推经济社会高质量发展；抢抓历史机遇，勇当开路先锋。

西安市副市长和文全在致辞时说，广大留学人员具有开阔的国际视野，饱含创新创业的时代激情，拥有国际性、高知性、创新性的优势特点，是社会的精英和未来的创造者。欧美同学会首届“双创”大赛的举办，是围绕国家创新发展战略，推动以科技创新为核心的经济社会高质量发展的重要举措和实际行动。

科学技术在全球竞争中扮演重要角色。北京大学信息学院研究员、大数据分析与应用技术国家工程实验室常务副主任袁晓如在接受人民网采访时表示，面向国家发展需求，基础研究和落地应用之间是相辅相成、相互促进的关系。“基础研究支持应用，应用又在实际场景中反哺并催生出更多基础研究的灵感，由此实现技术的流动与发展。形成更加良好的机制，鼓励公民参与科研的创造和发展，对社会整体的发展尤为重要。本次‘双创’大赛的举办，在留学生群体中开了一个好头，起到很大的激励作用。”

获奖代表领奖。欧美同学会供图

服务大局，永葆爱国赤子之心

“勿忘留学报国，把所学写在祖国的大地上”，参赛代表在颁奖典礼上的发言说出了很多参赛者的心声。总决赛一等奖获得者王文昭认为，自己的参赛项目最大的亮点和优势，就是将高新科技与国家战略需求相契合。他的项目“离网式污水处理智慧解决方案”也给评委袁晓如留下了深刻印象。袁晓如特别提到，他在评审作品时考虑的一个重要维度就是技术的社会责任和社会效益。

袁晓如表示，在整个总决赛过程中，自己见证了留学人员在创业当中的报国热情。“具体来说，这种热情不只是闻于言语，更体现在他们实际开展的项目着眼于社会所需，入手于利用先进技术帮助相对弱势的群体，消除地区之间的发展差异，落地为对整个国家与社会进步的贡献。”袁晓如说，欧美同学会从成立之初就担负着救亡图存的使命，现在国家处在伟大复兴阶段，“双创”大赛的举办，也见证着欧美同学会和留学生在不同的时代展现出的爱国赤子心。

西安欧美同学会副会长兼秘书长肖冰向人民网表示，“双创”大赛一方面推动年轻的留学归国人员为国家服务，另一方面给他们带来了创业和回国发展的信心。“当今世界正处于百年未有之大变局，留学生在中国的对外交往中起着特殊的桥梁作用。”肖冰表示，留学群体通过“双创”大赛这样的活动，相互激励爱国情怀、助力国家科技发展，同时也把中国的声音传出去，把中国的产业发展状况和中国发展的信心传递到全世界。

随着首届“双创”大赛落下帷幕，欧美同学会第二届“双创”大赛同步启动。第二届“双创”大赛以“海归智汇新时代，聚力创赢新发展”为主题，按产业划分为4个赛区进行比赛，分6个阶段进行，今年年底将进行全国总决赛。

(责编：于洋、常红)