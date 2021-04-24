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蒙古国采购中国新冠疫苗陆续运抵乌兰巴托

2021年04月24日13:34 | 来源：人民网-国际频道
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2021年4月22日晚，又一批蒙古国采购中国新冠疫苗运抵乌兰巴托。图片来源：蒙通社网站

人民网乌兰巴托4月24日电 （记者霍文）22日至23日，蒙古国采购的90万剂中国国药新冠疫苗分批运抵乌兰巴托，该国财政部长扎布赫楞等赴成吉思汗国际机场迎接。2月22日以来，中国向蒙古国援助（30万剂）和提供（120万剂）的新冠疫苗共150万剂全部运抵该国。

近期，蒙古国新冠疫情日趋严重，政府全力加快疫苗采购和接种工作。计划6月内完成为全国60%的人口（约206万人）接种新冠疫苗。截至23日，该国已为居民接种新冠疫苗近77万剂次。目前，蒙古国已获得新冠疫苗累计176万剂，其中，中国疫苗占85%。

据蒙古国卫生部24日发布消息，过去24小时该国新增新冠肺炎确诊病例1263例，累计确诊病例29219例（约占总人口的千分之八）；治愈出院487例，累计治愈14745例；新增死亡5例，累计死亡81例（包括7名合并症患者）。

蒙古国政府4月10日6时起实施为期15天的疫情防控全民戒备状态，23日决定将这一防控级别延长至5月8日6时。2020年2月13日以来，该国一直实施疫情防控高度戒备状态。去年11月报告首例本土病例后，曾三次实施疫情防控全民戒备状态。

(责编：于洋、常红)

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