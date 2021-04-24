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【中国有约】武汉重启：人间烟火气 最抚凡人心

2021年04月24日12:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网武汉4月24日电 （苏缨翔）2020年4月8日零时，在历经76天的战“疫”之后，武汉按下“重启键”。时隔一年，武汉早已浴火重生。在线下，小巷道里热干面飘着香气、景区里解说声此起彼伏、工厂里机器声阵阵轰鸣；在线上，网购消费迅速恢复、人人都爱“湖北货”……

黄鹤楼里的“武汉精神”

“对江楼阁参天立，全楚山河缩地来。”黄鹤楼是去年全国最受追捧的景点之一。2020年国庆中秋假期，武汉共接待游客1882.46万人次，实现旅游综合收入92.19亿元。

随着疫情好转，黄鹤楼旅游逐渐恢复往日生机。2019年黄鹤楼游客量达到了446万人次，创历年游客接待量新高。2021年初，黄鹤楼公园恢复售票，1月份游客量恢复到2019年同期的27%，4月份游客量恢复到2019年同期的67%。目前，日均游客接待量达到1.1万人左右。黄鹤楼旅游的逐步恢复，也代表着武汉城市功能的进一步复苏。

除了疫情的有效防控，当地政府对于湖北的推介宣传活动也为黄鹤楼公园旅游带来了转机。自2020年8月8日开始，湖北省政府开展了“惠游湖北”活动，黄鹤楼公园在146天里共接待游客216万人次，日均1.48万人。

除此之外，黄鹤楼景区积极推出“网红雪糕”等文创产品。黄鹤楼景区营销科科长张杰说：“网红文创雪糕的推出，是为了黄鹤楼景区的旅游重振，也是为了打造黄鹤楼自身的品牌文化，对游客的引流起到了一定的作用。”

张杰介绍，下一步黄鹤楼将引进全球顶尖品牌企业推介会，文创产品除了被央视直播带红的雪糕，还会推出黄鹤楼汽水、黄鹤楼绿豆糕。绿豆糕图案将取自黄鹤楼牌匾，如“云横九派”等，具有挥之不去的文化气韵。另外，还将推出汉服讲解，以导引游客更好了解黄鹤楼不同时期的历史。

黄鹤楼作为武汉的城市窗口一直吸引着世界各地的人。在被问及什么是“武汉精神”时，黄鹤楼景区讲解员杨俏说：“我们以前会说‘武汉精神’是‘敢为人先，追求卓越’，而现在我认为武汉每天都不一样，经历了疫情之后，她现在是英雄的城市。”

黄鹤楼上远眺武汉城。人民网 苏缨翔摄

热气腾腾武汉城

晚上9点，楚河汉街上依旧灯火通明、行人穿梭。购物、听户外演唱会、看露天电影，游客们正尽情享受着楚河汉街步行街的烟火气息。

蔡明伟热干面的小店里此刻坐满了食客，严格的消杀程序和持续不断的武汉推介会，让这个小店逐渐恢复了往日的熙攘。

疫情过后小店经营有一定的困难，由于外出旅游的人少，小店生意在经历了2个月的波动后才达到平稳。“现在周一到周四的销售额每天能达到1万元，周末和节假日可以达到1.6万元，我们的生意已经恢复到之前的水平了。”蔡明伟店长王伦炎说道。

“看着形形色色的人来来往往，武汉又恢复了烟火气息，心里是十分感动、十分高兴的，这代表着我们中国在疫情防控方面做得好。”王伦炎说。

很多顾客都是第一次来，并对武汉特色美食，比如热干面、豆皮满怀期待，王伦炎说：“我们想要把武汉本地的特色美食推销出去，让全世界人都知道，也期盼以后各国的朋友都能来武汉参观。”

据悉，目前楚河汉街品牌商达到170个，其中23个都是疫情后新入驻的品牌，武汉依旧用她强有力的竞争力吸引着商家们的青睐。

武汉夜经济逐步复苏，商业街上熙熙攘攘，2020年三季度武汉夜间消费金额，环比上升94.4%，四季度武汉夜间消费规模，已基本恢复至去年同期水平。

楚河汉街有关负责人说：“这里不仅仅是一条商业街，也是一条文化街、一条旅游街。”她介绍，今年清明假期，楚河汉街最高峰人流量达20万人次一天，估计五一期间这一数字还将刷新，还有可能突破历史最高峰值25万人次的纪录。

武汉楚河汉街商业文化区。“中国有约”活动主办方供图

人人都爱“湖北货”

“我名字就有‘夏丹’两字，但我应该不只会下单，应该也会卖货。”4月12日，在央视开启的“为湖北下单”的带货直播中，央视主持人欧阳夏丹和演员王祖蓝搭档，为网友带来热干面等11种湖北商品。

6日晚，“央视段子手”朱广权与“带货一哥”李佳琦结成“小朱配琦”组合，主题为“谢谢你为湖北拼单”，赢得了超高的人气，拿下微博热搜第一。数据显示，当晚直播卖出总价值4014万元的湖北商品，累计1.22亿人次观看。

近日，多家平台组织了多次支持湖北的直播带货专场。随着外交部湖北推介会的顺利举办，相继展开的各种直播带货活动助力湖北重振旗鼓。

随着武汉的重启，沃尔玛在湖北地区的所有门店线下全面恢复。目前沃尔玛湖北地区线上运力均已恢复正常水平。

一些大企业也在关注湖北经济的复苏。近日，阿里巴巴与湖北达成助力当地农货销售的一揽子计划，率先在湖北落地助农兴农措施。京东也宣布，未来三年投资超60亿元全面助力湖北经济复苏。

如今的武汉正昂首阔步重新走进新生活，活力涌动在这座城市的每一个角落。

坐落在线下的湖北特产店。“中国有约”活动主办方供图

(责编：于洋、常红)

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