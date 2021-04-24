新华社华盛顿4月23日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局与美国疾病控制和预防中心23日发表联合声明说，经过全面安全评估，决定解除暂停使用强生新冠疫苗的建议，恢复该疫苗接种。

声明说，两家机构对强生疫苗预防新冠的安全性和有效性“有信心”。美药管局称，现有数据表明，该疫苗针对18岁及以上人群的“已知和潜在益处大于其已知和潜在风险”。

本月13日，鉴于美国报告6例因接种强生新冠疫苗出现罕见严重血栓病例，美药管局和美疾控中心建议暂停该疫苗接种。

截至23日，全美报告的这种罕见严重血栓病例增至15例，均为18岁至59岁女性，她们均在接种强生疫苗后6至15天出现了脑静脉窦血栓并同时伴有血小板减少症。

声明说，强生疫苗暂停接种期间，美药管局和美疾控中心的医学和科研团队利用可用数据评估了接种这款疫苗后出现脑静脉窦血栓、身体其他部位血栓同时伴有血小板减少症的风险。团队还与疫苗提供方、临床医生广泛接触，确保他们了解出现这些不良反应的潜在风险，并且知道如何识别和处理这些不良反应。

声明称，现有可用数据表明，这种罕见不良反应发生几率非常低，但两家机构将继续调查评估风险。美药管局代理局长珍妮特·伍德科克在声明中说，对强生疫苗能够继续满足安全性、有效性和质量方面的标准有信心。

强生疫苗是一款重组腺病毒载体疫苗，于今年2月27日获批在美国紧急使用，只需接种1剂，被允许用于18岁及以上人群。美疾控中心网站数据显示，目前美国已接种超过800万剂强生疫苗。

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