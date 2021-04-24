新华社马德里4月23日电 综述：疫情下西班牙银行业大规模裁员

新华社记者冯俊伟 谢宇智

多家西班牙银行近日公布业务调整或合并计划，内容均涉及大规模裁员和关闭营业网点。分析人士表示，这意味着当地银行业已开始深度调整，凸显新冠疫情严重冲击经济的后果。

西班牙第二大银行对外银行22日宣布，将裁员3798人，关闭530个网点。对外银行董事长卡洛斯·托雷斯表示，竞争压力、低利率和客户习惯改变将引发银行业深层转型，在这一背景下，为保障银行未来生存而裁员是“必要的”。

西班牙商业银行21日宣布与班基亚银行合并后的人员调整计划，预计裁员总数达8291人，27%的营业网点将关闭。这两家银行去年宣布合并，成为西班牙最大银行。

此前，西班牙国际银行也公布了调整方案，将裁员3572人，关闭西班牙境内千余家分支机构。

另外，还有数家西班牙银行正在筹划合并和裁员，预计将影响上千个工作岗位。

银行业动荡引发西班牙政府担忧。西班牙第二副首相兼经济大臣卡尔维尼奥22日表示，西班牙央行作为行业监管者应发挥作用，以积极方式引导行业调整。第三副首相兼劳工大臣迪亚斯则表示，相关裁员计划“不是时候”。

巴塞罗那商学院经济学家路易斯·洛桑托斯认为，银行业大规模裁员计划反映了疫情严重冲击经济的后果，西班牙乃至欧洲的银行业正在深度调整，以适应劳动力和市场需求等方面的新变化。

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