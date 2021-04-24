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尼日利亚学者：中国共产党百年奋斗经验值得非洲国家政党借鉴

2021年04月24日10:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾4月23日电 （记者姜宣） 23日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《国民报》发表题为《中国共产党成立100周年》的评论文章，称赞中国共产党在百年历程中历经磨炼、艰苦奋斗、开拓进取，领导人民取得新成就、创造新奇迹，认为非洲国家政党应向中国共产党学习治国理政经验。

文章说，历史和人民选择了中国共产党。中国共产党成立之时的中国，封建王朝被推翻不久，军阀混战，列强欺凌，民生苦痛。中国共产党的成立把中国人民的反帝反封建事业提高到崭新水平。中国各阶级团结在中国共产党周围形成爱国统一战线，经过不懈革命斗争，建立了新中国。

文章说，中国共产党是中国复兴的核心领导力量。中国共产党领导全国各族人民团结一心，根据中国国情变化，制定不同阶段国家发展优先事项，持之以恒推动中国现代化。1978年改革开放后，中国共产党坚持实事求是，将马克思主义基本原理与中国实际相结合，创造性地开创了中国特色社会主义道路。中共十八大以来，在习近平总书记领导下，中国消除了绝对贫困，全面建成小康社会，中国共产党也被赋予新的自信与活力，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，中国特色社会主义迈入新时代。

文章说，中国共产党提出了全球治理新举措。“一带一路”倡议为世界各国提供了互联互通合作框架，构建人类命运共同体的大门已经打开。中国与非洲多数国家有着相似的历史遭遇，双方理应团结合作实现经济自力更生和繁荣发展。非洲国家的政党应积极借鉴中国共产党治国理政经验，增强自身能力，激发国家发展潜力，提高人民生活质量。

(责编：于洋、常红)

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