新华社华盛顿4月23日电 专访：新冠疫情给人类提供了反思环境治理的契机——访美国国家人文科学院院士小约翰·柯布

新华社记者谭晶晶

美国国家人文科学院院士、中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布近日表示，新冠疫情给人类社会带来巨大影响，为人类提供了反思环境治理的契机，使更多人意识到应该在保护地球生态方面采取实际行动，做出更多改变。

“疫情给人类提供了一个契机去思考和探讨应如何在交通运输方面使用更少的化石燃料，如何重新定义无需私人汽车的‘美好生活’，能否通过在城市建立更多枢纽来缩短大多数人往返于居住地与工作地之间的距离等。”96岁高龄的柯布在接受新华社记者邮件采访时说。

他表示，疫情凸显科技发展的重要性，科技使人们在“居家令”或隔离期间仍能与世界其他地方的人们实时沟通，使人们意识到减少出行并不意味着“与世隔绝”。

柯布说，疫情还可能改变人类对土地的态度，“人类未来的福祉取决于我们从减少耕地、毒化土壤到增加耕地、净化土壤的行为转变”。

柯布积极评价中国在环境治理和保护生态方面的进展。他表示，中国在保护生物多样性方面进展迅速，为全世界尤其是广大发展中国家做出了榜样。

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