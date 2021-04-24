新华社哥本哈根4月24日电 综述：实践导向、终身学习——丹麦职业教育的特色和启示

新华社记者林晶

随着经济的发展，丹麦政府不断通过改革和财政支持，推行终身教育的职业教育理念，并将职业教育与劳动力市场紧密结合，培养了大批实践型人才。

21世纪以来，丹麦政府提出“终身学习”的教学改革目标，并将此纳入国家教育发展规划。结合经济发展和劳动力市场需求，加强成人职业教育和职业继续教育的联系，使终身教育成为各级各类职业教育的常态。

具体来说，丹麦学生在接受6岁至16岁的10年义务教育后，可根据自己的爱好和特长，自主选择进入普通高中或职业高中继续学习。丹麦职高教育主要是在学校与企业之间交替进行，学生在学校学习文化理论课程，在企业学习专业实践课程。此外，丹麦还增加了“实践主导”的途径，学生可以选择在企业内培训的方式学习文化理论课程，学校主要负责对学生提供指导、咨询和评估。无论哪种途径，学生最后都要通过统一的职业技能鉴定与测验，以保证教育质量。

此外，丹麦还推广“高级技术考试”。中等职业教育毕业学生通过考试后，可进入大学、工程学院或商业院校学习，有机会在技术方面得到进一步的深造。此举增强了中等职业教育与高等教育的联系，增强了职业教育的吸引力。

丹麦职业教育根据领域的不同，大致可分为四类：技术学院、商业学院、农业学院以及社会和卫生保健学院。其中，技术学院、商业学院和农业学院都是教育部下属的独立机构，而社会和卫生保健学院则由地方政府机构运营。根据教育类别方向不同，职高教育学制最短2年，最长可达5年半。

长期以来，丹麦在学校教育与企业教育相结合上总结出一套成熟经验。职业学校的董事会一般由行业工会代表、企业代表和学校代表三方组成。董事会组织三方单位进行职业学校的办学体制与课程设置认定。其中，企业方负责提供企业人才需求及标准，校方负责按照企业要求开展教学与培训，行业工会负责对教学质量进行考核与验收。

丹麦所有的职业教育与培训计划都是与劳动力市场相关组织密切合作的。培训计划与时俱进，随劳动力市场新需求快速调整，以适应和满足社会、企业和学生三方利益关切，增强了职业教育的适应性。2020年新冠疫情期间，丹麦就业部推出一项政策，以高于一般失业救济金1.1倍的补贴吸引2.6万失业人员接受职业培训，并为电工等急缺岗位定向培养人才。

今年，丹麦政府将推出“职业教育中的创业”项目，以提高创业教育比重或将创业知识纳入现有学科。从长远来看，该项目旨在让更多高素质的专业人员进入创新型公司。

丹麦教育智库DEA首席执行官斯蒂娜·埃利亚斯认为，职业教育也是通往自主创业直接和有吸引力的道路。从社会的角度来看，这也是很有意义的。

(责编：杨光宇、赵欣悦)