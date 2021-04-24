参考消息网4月22日报道（文/何娟）

近日，马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万在中共中央对外联络部和中共浙江省委在杭州共同举办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的实践”专题宣介会期间接受《参考消息》记者采访，就中国共产党建党百年、“一带一路”倡议等问题畅谈他的看法。

中共治理体制卓有成效

《参考消息》：在同中国共产党的交流过程中，中共党员的哪些品质让您印象深刻？

努西尔万：我在中国的省市考察交流时发现，中共党员干部的知识储备很丰富，对工作有着很强的奉献精神。此外，中共党员对工作有着非常清晰的认识，他们知道自己下一步应该做什么。我想其中的重要原因是因为来自中共高层的指令能够迅速传达到整个体制。

《参考消息》：您如何理解和评价中共执政为民的理念？

努西尔万：对于任何一个负责任的政府来说，它的重要职责是确保人民福祉能够得到提升。同时，政府也需要推动社会实现公平、平等和稳定，并采取实际措施来达到这些目标。很显然，中国共产党在治理国家方面是卓有成效的，我们可以从中国脱贫攻坚战取得全面胜利这一伟大成就中看出来。或许中国的体制不能被其他国家所复制，但我们可以从中国的发展中学到一些重要的经验和启示：

第一，政府必须要推出良好的政策，而且这些政策要建立在实事求是的调研基础之上。第二，政府必须要以实际行动来推动政策落地，在县级、市级、省级、国家各层面建立有效的治理结构。我们可以看到，中国共产党现在的治理结构是行之有效的。第三，一个国家的人民必须要相信自己的政府。在中国，大多数中国人都相信这个体系，也相信中国共产党，而且中国共产党还将会继续赢得人民的信任。总而言之，我觉得非常重要的经验就是必须要有一套行之有效的体制。

“一带一路”内涵更加丰富

《参考消息》：您如何理解中国提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念？

努西尔万：马来西亚是首批表示支持“一带一路”倡议的国家之一，而且我们会继续支持这一倡议。对于马来西亚而言，“一带一路”倡议不仅是修建基础设施，这只是其中的“硬件”部分，“软件”部分是互联互通。在新冠疫情肆虐全球之际，我们更加深刻认识到“一带一路”倡议中的“软件”是多么重要。作为“一带一路”倡议的自然延伸，中国提出要建设“健康丝绸之路”和“绿色丝绸之路”，马来西亚希望能够再次在其中发挥重要作用。

人类命运共同体理念是一个非常重要的理念，马来西亚对这个理念表示完全支持。我们只有一个人类大家庭，也只有一个地球。西方国家认为人类关系的基础应该是竞争，但对于亚洲国家而言，和谐与合作才是亚洲价值观的重要组成部分。

从个人角度来说，我在过去的16年里在日内瓦和纽约的多边机构工作。我认为，对于马来西亚和中国这样的发展中国家来说，多边体系是极为重要的，因为多边体系能够带来稳定，带来伙伴关系，并且在某种程度上还可以带来平等。

对世界稳定作重大贡献

《参考消息》：今年是中国共产党成立100周年，您认为中共为世界作出了哪些贡献？您认为中共始终保持活力的原因是什么？

努西尔万：中国共产党对世界作出的第一个重要贡献是确保了中国稳定。中国是全球人口第一大国，如果中国不稳定，世界也不会稳定。

第二个贡献是中国共产党促进了中国的发展。中国最近提出了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这意味着中国将会进口更多商品。对于包括马来西亚在内的贸易国家而言，这是非常宝贵的机会。

在疫情肆虐的背景下，2020年马中双边贸易额达到1311.6亿美元（1美元约合6.5元人民币——本网注），同比增长5.7%，马来西亚成为中国的第九大贸易伙伴。这些成果都是因为中国共产党确保了中国稳定，并且实行改革开放政策，才让马来西亚得以从中受益。

中国共产党始终保持活力的原因在于深刻认识到，必须要实行以人民为中心的政策，必须要让人民得到实惠。中国共产党在中国执政，不是为了执政而执政，而是为了给人民带来利益。

另外一个重要原因是中国共产党能够始终和人民群众保持血肉联系，而且这种联系体现在不同的层面，从中央政府到基层政府都是如此。所以，中国共产党非常了解人民的需求，并且能够提出具体的政策来满足这些需求。

(责编：于洋、刘叶婷)