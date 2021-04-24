新华社布加勒斯特4月23日电（记者林惠芬）罗马尼亚、波兰和土耳其三国外长会晤机制特别工作会议23日在布加勒斯特举行，重点讨论了当前的黑海地区安全局势。除罗、波、土三国外长外，格鲁吉亚和乌克兰两国外长也应邀参会。

罗外交部当天发表新闻公报说，会议主要议题是当前的乌克兰边境形势、黑海地区安全形势及其对欧盟和北约的安全影响等。罗、波、土三国外长一致表示，支持格鲁吉亚和乌克兰两国的领土完整和主权，支持两国加入欧盟和北约的进程。

罗外长奥雷斯库表示，罗马尼亚将一如既往地支持格鲁吉亚和乌克兰加入欧盟和北约，罗将继续为两国在进行一系列改革、增强防御能力、应对现有挑战等方面提供援助。

波兰外长拉乌表示，他对三国维护北约东翼安全的共同坚定立场表示高兴。

土外长恰武什奥卢指出，黑海地区是“我们的共同家园”，必须使其远离紧张局势。最近的局势令人关注，希望对话和外交行动占据主导地位。

格鲁吉亚和乌克兰两国外长对应邀参加此次特别工作会议表示赞赏，称这一对话框架对解决该地区安全挑战具有重要意义。

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