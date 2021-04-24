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哥伦比亚关注中国教育如何应对疫情冲击

2021年04月24日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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图为线上论坛画面。图片由中国驻哥伦比亚使馆提供

人民网里约热内卢4月22日电 （记者吴杰）当地时间4月22日，在哥伦比亚“疫情时期哥教育事业所面临的挑战”线上论坛上，应邀出席的中国驻哥伦比亚大使蓝虎介绍了中国教育系统如何应对新冠疫情的冲击。哥教育部长安古洛、通讯部长阿布迪嫩及德国、智利、芬兰驻哥大使出席，论坛由参议员阿吉拉尔主持。

蓝虎大使表示，新冠肺炎疫情对全球各国教育系统造成冲击，中国学生群体庞大，教育系统所面临的形势错综复杂。疫情暴发以来，中国政府大力推动在线教学，综合运用通讯技术、人工智能等手段不断搭建教学平台、丰富教育资源，“云教育”渐成体系，教育信息化建设成果显著。中方呼吁世界各国聚焦变化，以更加开放创新的举措推动世界教育发展，以更加开放合作的姿态应对全球共同威胁和挑战。教育作为推动各国交流互鉴、增进各国互信合作、促进各国互利共赢的桥梁和纽带，应在构建人类命运共同体进程中发挥更大作用。

主持人阿吉拉尔参议员感谢蓝虎大使的详细介绍，肯定中国教育事业发展处于全球领先地位，表示中国教育政策从国情出发，诸多经验及做法值得世界各国参考借鉴，哥方愿不断加强教育领域国际合作，与各国携手共度疫情难关。  

(责编：于洋、常红)

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