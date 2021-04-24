新华社华盛顿4月23日电（记者谭晶晶 杨士龙）领导人气候峰会23日聚焦如何以创新方案应对气候变化，与会领导人呼吁加大对创新技术的研发支持，推动技术交流与跨国传播，以帮助国际社会共同应对气候变化挑战。

与会领导人在视频发言中介绍了各自国家推动可再生能源、绿色经济发展的最新进展。

丹麦首相弗雷泽里克森表示，丹麦致力于在北海打造清洁能源岛屿，其长期目标是在岛上储存绿色电力，将其转化为液体绿色燃料，并通过海底电缆输送到丹麦本土和邻国。她说，丹麦的全球航运巨头马士基航运公司将在未来两年内推出全球第一艘碳中和集装箱船舶。丹麦将努力实现2030年温室气体排放量减少70%的目标，并将继续鼓励应对气候变化的农业创新。

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆表示，作为全球最大石油出口国之一，阿联酋过去15年加大了对可再生能源和低碳技术的投资力度。目前阿联酋建设和运营着全球最大的两个太阳能发电厂，很快将动工建设第三座更大的太阳能发电厂。他说，阿联酋正在大幅增加对农业和粮食系统创新和研发的投资，以适应气候变化和减少排放。阿联酋将与合作伙伴共同启动一项应对气候变化农业创新的项目。

以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将在2050年前完成从使用化石燃料到可再生能源的过渡。该国大幅减少了对煤炭的依赖，过去5年太阳能发电从2%增加到10%，到2030年可再生能源将提供以色列三分之一以上的电力。

肯尼亚、挪威等国在森林管理、废物处理等方面取得积极进展。据肯尼亚总统肯雅塔介绍，肯尼亚建立了气候变化技术创新中心，调集企业和学术界资源创新可持续的废物管理体系。挪威首相索尔贝格表示，需要通过创新技术防止森林被毁。挪威已为所有热带雨林提供了高分辨率卫星图像，这将有助于改善森林管理、管控气候变化相关计划的实施进度。

与会领导人坦言，各国在发展可再生能源上还面临诸多挑战和机遇，表示将加大对创新技术研发的支持。

内塔尼亚胡说，以色列在太阳能储能方面面临挑战，目前数以百计的初创公司正在积极研发相关技术。以色列致力于在全球向“净零碳经济”过渡中发挥积极作用，将在农业水资源利用、海水淡化、废水净化等方面加大创新，推广人工智能技术。

肯雅塔表示，肯尼亚在地热能源方面有很大潜能，目前只使用了不到10%的地热能源，在能源开发、就业等方面有很多机会。他说，肯尼亚将在农村社区太阳能照明方面加大普及力度，推动数字技术、移动支付等方面的创新，继续推进“清洁炉灶”项目，力争在2028年全国实现清洁烹饪的目标。

与会领导人表示，应对气候变化是全球面临的严峻挑战之一，也是一项紧迫任务。新冠疫情让全球看到携手应对安全和发展危机的紧迫性。发达国家应当为发展中国家提供更多资金、技术、能力建设等方面的支持。国际社会应抓住机遇，并肩合作，通过发展可再生能源、绿色经济，更好地保护地球资源，共同建设美好未来。

领导人气候峰会由美国主办，于22日至23日以视频方式举行，聚焦气候变化挑战、应对气候变化解决方案、资金援助、创新等议题。

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