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全球连线：最适合国情的道路发展了自己，还带给世界更多机会——匈牙利前总理迈杰希谈中共百年和中国发展成就

2021年04月24日09:22 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯4月24日电 全球连线：最适合国情的道路发展了自己，还带给世界更多机会——匈牙利前总理迈杰希谈中共百年和中国发展成就

新华社记者袁亮

“我认为中国共产党的领导、中国特色社会主义制度最适合中国国情，将确保中国在未来继续发展，取得更大进步。”匈牙利前总理迈杰希·彼得日前在布达佩斯接受新华社记者采访时如是说。

1987年起，迈杰希多次应邀访华，长期关注中国发展。“我要对中国共产党成立100周年表示祝贺，这100年历史非常了不起，”迈杰希说，“中国在最近几十年发展非常迅速，中国的发展不仅有利于中国人民，而且为世界创造了市场及投资机会。”

“具有持续连贯的发展理念且善于创新，是中国共产党始终保持旺盛生机和活力的关键。”迈杰希说。

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。这一伟大成就令一直关注中国减贫问题的迈杰希钦佩不已。他说：“中国人民的生活质量有了很大的改善，我认为这十分重要。”

去年12月，迈杰希通过视频方式出席了在北京举行的人类减贫经验国际论坛。在迈杰希看来，中国减贫实践的基础是“经济增长、社会稳定与和谐发展”，成功的关键则是设立目标、长远规划，并一以贯之地加以落实。

迈杰希还对中国在新冠疫情防控上取得的成果表示赞赏。他说，中国幅员辽阔，人口众多，疫情防控工作难度非常大。“我认为中国疫情防控成功的关键是中国政府组织得当，人民非常自律，同时中国政府还致力于推动国际抗疫合作。”

迈杰希表示，中国的成功为发展中国家树立了榜样，那就是要在既有的资源条件下团结奋斗，既要辛勤工作，又要有良好的领导力。

在迈杰希看来，习近平主席对中国的发展以及中国与世界的关系有着清晰的看法。“习近平主席为世界带来一种新的思考方式。”

迈杰希十分赞同习近平主席提出的人类命运共同体理念，认为这一理念对世界影响深远。他说：“当今世界面临的各类全球性挑战十分严峻，国际合作及多边主义是全球携手应对挑战的基本原则。”

迈杰希在2002年至2004年担任匈牙利总理期间，积极推动匈中友好交流。在他倡导下建立的匈中双语学校是匈牙利青少年学习中文、了解中国文化的重要平台。迈杰希说，匈牙利愿为中国与欧盟交流合作搭建桥梁。相信在双方共同支持下，匈中双语学校将培养出更多匈中友好的建设者和接班人。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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