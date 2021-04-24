新华社日内瓦4月23日电（记者刘曲）世界卫生组织23日表示，在新冠大流行发生一年多后，全球仍有约90%的国家至少报告一项基本卫生服务因疫情而中断，这一状况自2020年夏季以来基本没有实质性变化。

世卫组织一项最新调查显示，在约66%的国家，导致基本卫生服务中断最常见的原因都与缺乏卫生工作人员相关；在近三分之一的国家，基本供应链仍受疫情干扰，影响了基本药物、诊断设备以及护理所需个人防护装备的供应。

此外，在参与调查的国家中有超过半数报告，由于许多病人不再寻求治疗、社区对卫生服务不信任以及担心被感染等原因而导致基本卫生服务中断。另有约43%的国家认为，财政方面的挑战是导致基本卫生服务中断的主要原因。

世卫组织表示，尽管如此，各国仍一直努力缓解基本卫生服务中断的情况。半数以上参与调查的国家已招聘更多卫生工作人员加强医疗队伍，并通过将病人转移至其他护理机构、增加远程医疗等方式提供医疗服务。

世卫组织总干事谭德塞表示，这项调查突出表明，有必要加大努力、采取更多措施，以缩小基本卫生服务的供需差距。

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