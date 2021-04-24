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王毅：中国的历史智慧是“国霸必衰”，而不是“国强必霸”

2021年04月24日05:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月23日电 国务委员兼外长王毅23日晚在北京同美国对外关系委员会视频交流。王毅表示，希望美国客观认识和理性对待中国的发展。

　　王毅说，中国坚持走和平发展道路，坚持同世界各国和平相处、合作共赢，从不谋求世界霸权，我们将走出一条与传统大国轨迹不同的和平崛起之路。中国数千年积累的历史智慧是“国霸必衰”，而不是“国强必霸”。中国发展振兴靠的是自身努力，而非侵略扩张。中国所做的一切都是为了本国人民过上更加幸福的生活，而不是要取代谁、打败谁。

　　美国有种论调认为“中国不尊重美国了”。事实上，最提倡相互尊重、平等相待的就是中国。我们强调“平视”，要的就是一个平等，既不是俯视，也不必仰视，不能谁块头大、拳头硬就说了算。我们不认为这个世界上有高人一等的国家，不接受热衷从“实力”出发，对其他国家发号施令。无论国家还是个人，都应该通过自己的努力去赢得尊重。大国更应该从自己做起，讲道义、守规矩，发挥榜样的力量。

　　王毅表示，美方反复强调“不要赌美国输”。这其实反映了一种零和心态，中国从不对别国下赌注。世界是一个地球村，我们期待美国疫情防控尽快取得成效，经济实现全面复苏。中美一方的成功并不意味着另外一方必须失败，世界容得下一个更好的中国和更好的美国。美方要保持信心，不必疑神疑鬼。动辄转嫁责任，抱怨他人，甚至要与世界第二大经济体脱钩，与14亿中国人民对抗，不仅无助于美国解决面临的各种矛盾，还会把这个世界搞乱。

(责编：牛镛、胡永秋)

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