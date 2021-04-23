新华社东京4月23日电（记者华义）由于疫情恶化，日本政府23日晚再次宣布东京都、大阪府、京都府、兵库县4地进入紧急状态，期限暂定为4月25日到5月11日。实施紧急状态期间，大型商业设施停业、体育比赛等大型活动原则上不能有现场观众。

21日至23日，日本连续3天新增新冠确诊病例超过5000例。据日本广播协会电视台统计，截至当地时间23日18时30分（北京时间17时30分），日本新增确诊病例5110例，累计确诊558142例；新增死亡50例，累计死亡9866例。

此前，日本政府已对东京都、大阪府、宫城县、冲绳县等10地部分区域采取力度小于紧急状态的“蔓延防止等重点措施”。但东京都、大阪府等地疫情形势日趋恶化，有的地方出现多起确诊病例居家隔离时死亡案例，不少需要送医的确诊患者迟迟没有医院接收，有的患者甚至不得不在救护车里等待超过24小时……

日本政府23日晚召开新冠病毒对策总部会议，宣布东京都等4地进入紧急状态，此外还宣布将爱媛县纳入“蔓延防止等重点措施”。日本首相菅义伟说，全国确诊人数从上月起持续增加，大阪府和兵库县医疗状况之严峻前所未有。传染性强的变异病毒感染病例占大阪府和兵库县确诊病例的约80%，在东京也增加到约30%。

实施紧急状态期间，政府将要求民众尽量避免外出；公司等机构将尽量居家办公人员扩大到70%；大型商业设施、提供酒类的餐厅等停业；体育比赛等大型活动原则上不能有现场观众。政府将对停业和缩短营业时间的店铺等提供补贴，但不要求学校停课。

这是新冠疫情下日本第三次宣布紧急状态。2020年4月和今年1月，日本已两次宣布进入紧急状态。

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