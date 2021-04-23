新华社开罗4月23日电（记者吴丹妮 马尔瓦·叶海亚）埃及总统府23日发表声明说，俄罗斯将陆续恢复所有飞往埃及的航线，包括飞往红海海滨城市沙姆沙伊赫和胡尔加达的直航航线。

声明说，埃及总统塞西当天与俄罗斯总统普京通电话，并表示俄方此举将促进两国间个人及旅游团体的交流往来，使双边关系得到良好发展。声明说，俄方的决定基于埃及已加强本国旅游城市机场的安全措施。

俄罗斯克里姆林宫网站当天发布消息说，鉴于保障埃及机场高标准航空安全的联合工作已经完成，俄罗斯与埃及原则上达成全面复航协议，这将促进两国和两国人民间的友好交往。两国相关主管部门将负责复航具体事宜。

2015年10月31日，俄罗斯科加雷姆航空公司一架从沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡的客机起飞后不久发生爆炸，坠毁在埃及西奈半岛，机上224人全部遇难。极端组织“伊斯兰国”事后宣布实施了袭击。空难发生后，俄罗斯一度叫停往返埃及的航线，直至2018年4月才恢复两国首都莫斯科与开罗之间的直航。今年2月，埃及官方媒体曾报道说，俄罗斯将于3月28日恢复飞往沙姆沙伊赫和胡尔加达的直航航线，但上述航线至今未恢复。（参与记者：张继业）

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