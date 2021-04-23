新华社华盛顿4月23日电 当地时间23日晨，搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司载人“龙”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，开启为期6个月的国际空间站之旅。

美国航天局直播画面显示，美国东部时间23日5时49分（北京时间23日17时49分），搭载4名宇航员的飞船由一枚“猎鹰9”火箭从肯尼迪航天中心39A发射台发射升空。几分钟后，火箭一二级分离，火箭第一级在大西洋的一艘遥控船上降落回收。随后飞船与火箭第二级分离，继续飞向国际空间站。

这是继去年11月之后，载人“龙”飞船再次执行常规的商业载人航天任务，也是航天史上首次成功重复使用飞船类载人航天器。

载人“龙”飞船与“猎鹰9”火箭一样，可多次使用。2020年5月至8月，载人“龙”飞船首次载人试飞，运送两名美国宇航员往返国际空间站。这艘被命名为“奋进”号的飞船回收翻新后执行了本次任务，而发射飞船的“猎鹰9”火箭一级也是回收后再使用，可以说是“二手火箭”发射“二手飞船”。

美国航天局说，参与本次任务的4名宇航员分别是美国宇航员沙恩·金布罗和梅甘·麦克阿瑟、日本宇航员星出彰彦和欧洲航天局宇航员托马斯·佩斯凯。这也是载人“龙”飞船首次搭载欧洲宇航员。

据美国航天局与太空探索技术公司的合同，载人“龙”飞船总共要执行六次商业载人航天任务，这是第二次。这次发射原计划于22日早上进行，后因天气原因推迟至23日。预计飞船将于美国东部时间24日5时10分（北京时间24日17时10分）与国际空间站“和谐”号节点舱自动对接，随后4名宇航员将在空间站内停留6个月。

美国航天局代理局长史蒂夫·尤尔奇克说，这对美国航天局、太空探索技术公司及其合作伙伴来说，又是一个重要里程碑。

2020年11月，命名为“坚韧”号的载人“龙”飞船执行首次常规商业载人航天任务，将4名宇航员送往国际空间站。在“坚韧”号返回地球之前，两次任务的机组成员将在空间站共度约5天时间。

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