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亚行贷款4000万美元支持中国乡村振兴

2021年04月23日21:44 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月23日电（记者邹多为）亚洲开发银行23日与中国中和农信项目管理有限公司签署4000万美元等值人民币贷款融资协议，用以助力乡村振兴。

　　未来五年，这笔贷款将通过中和农信提供的小额贷款服务，为广大农民和农村地区小微企业主发展生产提供急需资金，提高生活质量。

　　“助力农村普惠金融，缩小金融服务缺口是实现农村可持续发展的关键。”亚行副行长阿肖克·拉瓦萨表示，该贷款有助于缩小城乡金融鸿沟，提升农村金融普惠程度，为农村经济发展和农民生计改善作出贡献。

　　成立于2008年的中和农信，是一家专注服务于农村小微客户的综合助农机构，目前已在全国设立400家分支机构，为超过40万客户提供贷款服务。

　　公司总裁刘冬文表示，继2016年首次获得亚行融资支持后，很荣幸此次能够继续与亚行携手，为中国农业农村现代化进程贡献力量，使乡村百姓的生产更加便利，生活更加美好。

　　据介绍，该项目至少60%贷款面向女性借款人，将通过“性别行动计划”来增加为女性提供融资服务和其他非金融服务，例如金融教育和生活技能培训等，预计将有3万余名女性从中受益。

　　自1966年成立以来，亚行一直致力于实现亚洲和太平洋地区的繁荣、包容和可持续发展，同时坚持消除极端贫困。作为一家国际金融机构，亚行现有成员68个，其中49个来自亚太地区。

(责编：郝江震、白宇)

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