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国际移民组织：利比亚沿海发生沉船事故至少100名偷渡者死亡

2021年04月23日20:29 | 来源：新华社
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　　新华社突尼斯4月23日电（记者潘晓菁）国际移民组织官员22日晚证实，利比亚沿海当天发生一起沉船事故，造成至少100名企图偷渡到欧洲的人员溺水身亡。国际移民组织在社交媒体上呼吁各国重新在地中海部署搜救船。

　　国际移民组织负责人欧亨尼奥·安布罗西22日晚在社交媒体发文说：“今天地中海至少有100人丧生，这是不遵守国际法和最基本人道主义造成的后果。”

　　据报道，22日一艘满载130余人的橡皮艇在利比亚的黎波里东北部海域沉没。“海上维京”号救援船接到“警报电话”时，离沉船海域有10个小时的航行距离。当它抵达时，救援人员仅搜寻到十余具遗体，并未发现幸存者。

　　卡扎菲政权2011年被推翻后，陷入动荡的利比亚成为非法移民经地中海偷渡欧洲的主要中转站。据国际移民组织统计，今年以来，已有大约6000名非法移民被救并返回利比亚，另有数百名非法移民死亡或失踪。

　　“海上维京”号由非政府组织无国界医生和地中海救援组织共同运营，时常对海上遇险的非法移民实施救援。

(责编：郝江震、白宇)

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