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澳大利亚商学界人士：澳联邦政府的做法没好处

2021年04月23日18:57 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月23日电 澳大利亚联邦政府近日宣布否决维多利亚州政府与中方签署的“一带一路”合作协议。对此，澳商界和学界多位人士表示，联邦政府这样做，将给两国关系和合作带来负面影响。

　　据澳大利亚媒体报道，维多利亚州政府发言人表示，这一决定是联邦政府做出的，而“维多利亚州政府将继续为本州寻求发展就业、贸易和经济的机会”。

　　悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森在接受记者采访时说，联邦政府这一做法给澳中关系发出了负面信号，使双边关系很难看到积极的前景。双方在其他领域的合作也可能受到影响，这对双方都不利。

　　澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院副教授迈克尔·克拉克在“对话”网站撰文表示，目前澳大利亚盟友的对华政策仍在制定过程中，澳政府应当谨慎，不要把自己锁死在同最大贸易伙伴的敌对关系里。

　　澳大利亚广播公司的报道说，澳中友好协会维多利亚州分会副主席刘任砥认为，联邦政府的这一决定损人不利己。联邦政府此举是将自己的政治利益置于国家利益之上。

(责编：高歌、杨牧)

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