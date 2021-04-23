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第十三届中国航展将于9月28日至10月3日举办

2021年04月23日17:34 | 来源：新华社
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　　新华社广州4月23日电（记者魏蒙）第十三届中国国际航空航天博览会（简称中国航展）将于今年9月28日—10月3日在珠海国际航展中心举行，目前各项筹备工作正在有条不紊地推进。

　　在23日下午举行的中国航展媒体通气会上，中国航展珠海执委会副秘书长、珠海市政府副秘书长周作德介绍，截至目前，已有来自俄罗斯、法国、美国、巴西、澳大利亚、墨西哥等国家的300多家企业代表确定参展。本届航展展览内容将更丰富、亮点将更精彩、效应将更凸显、服务将更精细。

　　该展室内展览面积10万平方米，已销售预定近8万平方米，占规划总面积的80%，室外展示面积将达36万平方米。除国内航空航天、兵器、电子等大型企业参展外，波音、巴航工业、GE航空、霍尼韦尔、美捷特、派克宇航、伊顿上飞、昂际航电等国际知名航空航天企业也已确定参展，部分企业还在上一届航展的基础上进一步扩大了参展面积。

　　在飞行表演方面，将邀请中国空军“八一”飞行表演队、中国空军航空大学“红鹰”飞行表演队参展。该展地面装备动态演示区已进行了重新规划建设，参演设备将充分展示其优越性能，为现场观众带来更震撼、更精彩的动态表演。

　　本届航展还将推出“云航展”，观众通过网络随时可进入会议论坛现场，实时观看飞行表演和地面装备动态演示，线上线下会议论坛活动预计将有200余场，并将积极邀请国内外专业观众、贸易代表团线上线下参观交流，线上线下进行交易，增强商贸交易氛围。

　　周作德表示，本届航展将现场按照疫情防控要求，确保展会活动安全、有序举办。

(责编：郝江震、白宇)

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