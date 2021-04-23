羡江楠 【突尼斯】瓦利德 唐宋

身为一名美国人，马克·力文对中国的了解超乎我们的想象。

他的身上有很多标签：乡村音乐人、专栏作家和英语教师。在中国生活了16年的马克·力文，一直致力于成为中美之间的一座桥梁。一些人将他比作21世纪的游吟诗人，传播和平与友谊的信息。

近日，人民网专访了马克·力文，听他讲述自己的中国故事与中国情缘。

“把中国唱给你听”

“我对中国最初的印象是，父母告诉我不要浪费食物，因为许多中国的孩子正在忍饥挨饿。”马克·力文回忆。

1948年，马克·力文出生在美国洛杉矶。2005年来中国之前，他在美国“低收入工人组织”工作了近30年。他在中国的第一份工作是在江苏省淮安市担任英语教师。在那里，马克·力文看到了一个与童年记忆完全不同的中国。他很快爱上了这片土地，决定留在这里。

作为一名音乐发烧友，生活在中国的马克·力文逐渐爱上了写歌，把自己在中国的经历唱出来。截至目前，他已经写了70多首关于中国的歌曲，从风景名胜到中国文化，从“北漂”到花果山，他都用自己的歌声唱出来。

马克·力文和傅涵在演出现场。采访对象供图

马克·力文和一位名叫傅涵的中国女性成立了一个组合，取名为“秀外慧中”（英文名为“In Side Out”）。他说，“中西混搭的歌曲、中国和西洋的乐器、中外两位表演者、中英两种语言——构成了一个整体，就像一件衬衫的里外两面。”

对他来说，写歌、弹唱是一种感情的自然流露。“很多事情就在眼前发生，歌词在脑海中蹦出来，我就把它们写下来。”

马克·力文在北京海淀公园演出现场。采访对象供图

“有时歌词很快就写完了，但有时又会卡住，我就把它放在一边，过段时间再拿出来完成。”马克·力文笑着说，他三年前开始写一首关于兵马俑的歌，但直到三个月前才完成。

“我眼中的中国抗疫”

作为中国发展的见证者，马克·力文也用歌声记录这个国家发生的一些重大事件。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了力文的计划：他居家隔离了近三个月，并从零开始学习在线教学。

在过去的一年中，马克·力文与朋友们一直保持着联系，每天也会花时间关注国内外新闻。他亲眼看到并了解了中国如何应对这场疫情，并为此写了一首歌曲《团结合作，共抗疫情》。

“医护人员身先士卒，义无反顾前线救治。湖北封门闭户，无论城镇还是农村。”马克·力文唱道。

“面对这场危机，不仅中国政府在响应，每个中国人也都团结在了一起。”马克·力文表示，中国人民有一种“同舟共济”的集体意识，这是某些西方国家在抗击疫情中所缺乏的。“我们看到，世界上很多地方的人们会说‘我不戴口罩’‘我不会患病’。但中国人有着更强烈的社会责任感。”

这种责任感也深植于马克·力文的心中。现在，他出行时会避开高风险地区，无论走到哪里都戴着口罩。“也许我没有生病，但也许我是无症状感染者，所以如果不戴口罩的话，我很有可能会传染给别人。我看到其他人都很有责任感，我也需要如此。”

“在中国，我从未感到过不安全，包括疫情发生之后。我很庆幸我在中国。”他说。

马克·力文希望世界各国能够携起手来共同打赢这场疫情防控阻击战，正如他在歌曲中唱的那样：“新冠病毒，我们一定要战胜它，而且要在全世界范围消灭它。所以无论在哪个地方，我们都要站在一起。”

当东方遇上西方

马克·力文在湖南凤凰古城游玩。采访对象供图

在过去的16年里，马克·力文的足迹遍布中国29个省份。他说，中国令他印象最深的不是美景，不是美食，而是中国人民。

“我去过各种各样的地方——大城市、小城市、乡镇和农村，还有许多少数民族地区。我认识了来自不同背景的、形形色色的人。但无论我走到哪里，我都能感受到中国人民的友好和热情。他们愿意与我分享他们的生活方式。”

马克·力文说，在他去过的所有地方中，最喜欢的是北京，因为北京会让他想起自己的故乡。

马克·力文参加电视节目的活动现场。采访对象供图

“我生长在上世纪五六十年代的洛杉矶。当时那里聚集着来自全美乃至世界各地的人，每个人都目标明确、怀揣梦想。而北京也是如此，是一个充满活力和激情的地方。”马克·力文说。

来到中国后，马克·力文开始给朋友们写信讲述他所经历的一切。当经历丰富如大树般枝繁叶茂时，他想到把这些中国故事写成书。2014年，马克·力文出版了他的第一本书《我的中国故事》，希望帮助那些对中国很好奇但还很陌生的读者，了解中国人的生活。他的第二本书《把我的中国故事唱给世界》即将发行。

哪个才是真实的中国？

马克·力文展示自己创作的音乐专辑。采访对象供图

马克·力文的写作起因于他的一个美国朋友。这位朋友曾向马克·力文表达自己的困扰：他从一些西方报道中了解到的中国，和他来到中国后亲眼看到的中国，像两个截然不同的世界。

“对于那些没来过中国、被虚虚实实的报道蒙蔽的人来说，这样的困惑可能永远都无法消除。”因此，马克·力文决定把他眼中的中国呈现出来，让更多的人了解一个真实的中国，一个不因政治宣传而被虚假渲染的中国。

“中国人和西方人的共同点比我们想象的要多的多。”他说。

令马克·力文欣慰的是，许多中国人对他眼中的中国也很感兴趣。他说，外国人看中国的视角与中国人自己的视角或许很不一样。“书中有一篇关于白酒和敬酒文化的文章。我的一个中国学生读完后告诉我，这太有意思了，她直到读了我的书才意识到，原来这是中国和中国人独有的文化。”

“我书中的很多内容都是基于我和其他人的实际对话，有中国人也有外国人，因为我希望让中国自己去发声。”马克·力文说。

2014年，马克·力文获得中国政府友谊奖的颁奖现场。采访对象供图

2014年，马克·力文获得了中国授予在华工作外国专家的最高奖项——中国政府友谊奖。当被问及未来是否打算继续留在中国时，力文给出了肯定的回答：“我在中国过得很好。我可以通过唱歌、写作和教学贡献我的力量。”

“所以，为什么要离开呢？这是我的家呀。”马克·力文笑着说。

(责编：张信凤、常红)