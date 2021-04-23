人民网曼谷4月23日电 （记者孙广勇）年4月20日是联合国第12个中文日。2010年，联合国宣布启动联合国语言日，这一倡议旨在庆贺多种语言的使用和文化多样性，并促进六种官方语言在联合国的平等使用。其中，将中文日定在农历二十四节气之“谷雨”，以纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。

为庆祝今年的国际中文日，“中文联盟”平台在全球范围内征集以“汉字风景——在我的城市里遇见汉字”为主题的短视频原创作品。许多海外城市的中文爱好者和学习者踊跃参与，大家拿起相机，走出家门，用视频记录下自己城市中的汉字景观。

经主办方的专业评审、筛选，共有来自5大洲26个城市入选中文日线上云展览。泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院的《麻辣沙拉坎》是入选的亚洲地区的6个城市作品之一。

作品《麻辣沙拉坎》以泰国东北部小城——玛哈沙拉坎府的简介为开篇，展现了一座内陆小城独特的城市面貌和风土人情。不同于泰国热门旅游城市，玛哈民风淳朴、宁静怡然，但是鲜有大城市形形色色的中文招牌和标识。因此，零星出现在小城街边的汉字招牌显得抢眼而又亲切。视频生动记录了泰国年轻人对外来美食的喜爱，展现出了玛哈人乐天知命，悠然洒脱的生活态度。跨语言、跨种族的美食交融史，其实也是泰中两国人民“民相亲、心相通”的文化交流史。

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