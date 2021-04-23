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英国接种阿斯利康疫苗后死于血栓者升至32人

2021年04月23日15:29 | 来源：新华社
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　　新华社伦敦4月22日电 英国药品与保健品管理局22日更新的数字显示，该国已有168人在接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗后出现血栓症状，其中32人死亡。

　　英国药品与保健品管理局表示，截至4月14日，英国已有2120万人接种过第一剂阿斯利康新冠疫苗。在出现血栓症状的168人中，男性有75人，女性有93人。其中，77人属于脑静脉窦血栓，另外91人出现严重血栓伴血小板减少症。

　　不过，该机构表示，“基于这一持续评估结果，目前建议仍然是对大部分人来说，接种疫苗的益处大于风险”。

　　基于该机构的建议，出于对血栓的担忧，英国政府本月同意在条件允许时为大部分30岁以下民众提供其他疫苗，来替代阿斯利康新冠疫苗。英国目前为民众接种的主要是美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗以及阿斯利康新冠疫苗。

　　世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格本月15日在视频记者会上回应接种新冠疫苗风险性时，再次强调接种疫苗的好处超过风险。克卢格说，在全球接种了阿斯利康新冠疫苗的2亿人当中，仅出现极少数罕见的凝血障碍；目前因患新冠出现血栓要比接种阿斯利康疫苗后出现血栓的风险高得多；“毫无疑问，阿斯利康新冠疫苗在减少新冠重症和死亡病例方面是有效的”。

(责编：崔越、刘叶婷)

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