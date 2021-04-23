人民网雅加达4月23日电 （记者徐伟）印度尼西亚军方21日确认，印尼海军“南伽拉”号潜艇21日凌晨在巴厘岛附近海域进行鱼雷射击演习时失联，事发时艇上至少载有53名艇员。印尼国民军司令哈迪·贾詹托说，目前印尼军方已经出动多艘军舰前往事发海域搜寻，希望能够找到失联潜艇的下落。

印尼总统佐科22日晚些时候下令印尼军方、搜救机构和其他相关部门部署一切力量，为搜寻失联潜艇和拯救53名艇员作出最大努力，“首要任务是确保53名艇员的安全”。目前，印尼海军已派出6艘军舰、一架直升机和逾400名搜救人员在事发海域展开搜索。

印尼外交部发表声明称，印尼已向多国发出了援助请求。截至记者发稿时，新加坡、马来西亚和澳大利亚等国响应了印尼的求助呼吁。事件发生后，新加坡是首个部署搜救人员和船只的国家。新加坡国防部证实，除派出搜救船只外，还将加派一支用于处置需要高压护理情况的医疗队。据悉，马来西亚也将派遣一艘专用潜艇救援船参与搜救行动。

印尼海军参谋长尤多·马尔戈诺证实，印尼海军22日在“南伽拉”号下潜位置附近海面以下约100米处探测到一个高磁性物体，为救援工作带来一丝希望。搜救海域天气状况良好对于救援工作开展也提供了一定有利条件。“南伽拉”号潜艇氧气储备能力为72小时，能支持到星期六凌晨3:00左右，“希望我们能在此之前找到他们”。此前，印尼军方搜救人员在潜艇失联附近海面还发现了浮油，但目前尚未找到该潜艇确切位置。

印尼海军发表声明说：“潜艇可能在下潜过程中发生停电故障，导致控制系统中断无法实施紧急程序，不排除‘南伽拉’号会沉入600至700米的深海。”有印尼官员表示，“南伽拉”号的设计最大潜深为250米。对此，有军事专家指出，印尼失联潜艇一旦沉入700米深的海沟，将会由于无法承受这一深度的海水压力而被压碎。

法新社报道称，“南伽拉”号是印尼从德国采购的209型柴电攻击潜艇，1977年在德国制造，1981年加入印尼海军服役。随后，这艘潜艇在韩国进行了为期两年的改装升级，并于2012年完成，是印尼海军现役仅有的5艘潜艇之一。过去半个世纪以来，该型潜艇在包括希腊、印度、阿根廷和土耳其等国海军服役，印尼此前尚未发生过此类潜艇事故。

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