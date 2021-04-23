新华社伦敦4月22日电（记者张代蕾）中国驻英国大使馆发言人22日就英国议会下院当天通过所谓涉新疆动议答记者问时说，英国议会下院部分议员鼓噪有关涉疆动议，罔顾事实与常识，蓄意抹黑攻击中国，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。

发言人表示，所谓中国对新疆维吾尔族等实施“种族灭绝”是违反国际法的弥天大谎，也是对新疆发展成就和中国涉疆政策的极大污蔑。“任何国家、组织和个人都没有资格和权力随意认定别国犯有‘灭绝种族罪’。在国际关系中，任何国家都不能将这个罪名用作信口开河、恶意操弄的政治标签。”

发言人指出，涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂的问题，事关中国主权、领土完整和国家安全。经过各族人民共同努力，新疆已连续4年多没有再发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。近年来，新疆维吾尔族人口持续增长，新疆各族人民充分享有各项权利，各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯等得到很好保护和传承。

“事实证明，新疆从来就不存在什么‘种族灭绝’，中国更没有犯什么‘反人类罪’。污称新疆存在‘种族灭绝’，纯粹是打着人权的幌子在涉疆问题上搞政治操弄。”这位发言人说。

发言人强调，中方坚决反对英方横加干涉中国内政，英国应该对本国严重侵犯人权的问题进行深刻反思和改进。

“前不久，联合国人权理事会非洲人后裔专家工作组强烈谴责英国有关国内种族问题的报告，指出其歪曲和篡改了英国种族主义的历史和事实。英国对自身人权问题大加粉饰，却对别国大搞人权闹剧，这是彻头彻尾的虚伪和双重标准。我们要求英方正确看待新疆发展和涉疆问题，切实尊重中方核心利益和重大关切，立即纠正有关错误做法。”发言人说。

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