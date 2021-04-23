新华社华盛顿4月22日电（记者徐剑梅 邓仙来）在民主、共和两党达成一定妥协后，美国国会参议院22日以压倒性优势通过一项打击新冠疫情下反亚裔仇恨犯罪的法案。

法案名为《反新冠仇恨犯罪法》，由民主党人起草。经两党数次磋商修改后，该法案当天在国会参议院以94票赞成、1票反对获得通过。

根据法案，美司法部将设立专门职位加快对反亚裔仇恨犯罪的审查；建立多种语言的在线仇恨犯罪举报系统；加强各州和地方执法部门关于仇恨犯罪的报告、追踪和培训；为提高公众“疫情期间对仇恨犯罪的认识”提供指导意见，包括剔除描述疫情的种族歧视用语。

法案现已提交至民主党掌控的众议院，预期将在审议后获得通过。美国总统拜登此前已表示支持这项立法。这将是美国国会就打击反亚裔犯罪的首项重要立法。

新冠疫情在美暴发以来，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件不断增加。加利福尼亚州立大学的一份报告指出，美国16个最大城市的反亚裔仇恨犯罪在2020年激增149%。《美国公共卫生杂志》3月报道说，一年来随着反华言论的散播，美国社会针对亚裔的偏见和攻击呈指数级增长。

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