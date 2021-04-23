新华社法兰克福4月22日电 题：欧洲央行维持超宽松货币政策力促经济复苏

新华社记者邵莉 左为

由于新冠疫情影响持续，欧洲央行对欧元区宏观经济前景持谨慎乐观态度。22日，欧洲央行宣布维持主导利率和购债计划不变。分析人士认为，这表明欧洲央行正努力避免提前退出疫情期间的超宽松货币政策，以支持经济复苏。

欧洲央行当天发表公报说，欧元区短期经济前景仍然被新冠疫情反弹、疫苗接种的不确定性所拖累，但近期围绕经济增长前景的中期风险更趋平衡，预计今年欧元区经济将出现强劲反弹。相关调查及数据显示，欧元区经济可能在第一季度再次萎缩，但第二季度将出现增长。

欧洲央行认为，由于短期供应受限和需求复苏，预计今年通胀压力将有所增加，但受制于工资上涨乏力以及欧元升值等因素，总体价格上涨水平仍然有限。此外，欧元区融资条件最近较为稳定，但仍存在恶化风险。因此，欧洲央行决定维持现行超宽松货币政策立场。

欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济发展喜忧参半，一方面疫苗接种加速带来希望，另一方面病毒变异可能意味着对经济活动的限制将持续更长时间。她重申，货币政策必须保持宽松，以促进经济复苏。

VP银行首席经济学家托马斯·吉策尔认为，第三波疫情可能导致欧元区经济放缓，继续实施超宽松货币政策是恰当的。

为应对疫情冲击，欧洲央行去年3月宣布实施高度灵活的紧急资产购买计划，此后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。该计划将至少持续到2022年3月。

欧洲央行在上月货币政策会议上决定，继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，并利用该计划实施的灵活性在今年第二季度显著加大购债力度。

4月以来，德国和西班牙等主要欧元区国家疫苗接种进度明显加快。同时，一些重要先行经济数据也显示，欧元区经济前景有所改善。因此，机构投资者普遍认为，欧洲央行将在未来几个月内决定缩减甚至退出紧急资产购买计划。

拉加德当天在回答记者提问时明确表示，欧洲央行理事会尚未讨论逐步退出紧急资产购买计划的问题。她说，计划要根据宏观经济数据进行调整，现在谈论还为时过早。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基指出，自3月货币政策会议以来，欧洲央行对宏观经济的评估几无改变。随着欧元区疫苗接种加快推进，预计6月欧洲央行货币政策会议将有充足理由讨论缩减购债问题，但欧洲央行届时可能不会立刻做出决定。

丹麦银行分析师认为，欧洲央行退出疫情期间的超宽松货币政策将会是一个非常谨慎和缓慢的过程，但继续延长紧急资产购买计划至2022年3月之后的可能性不大。

德意志银行经济学家也认为，尽管潜在的复苏正在形成，市场中长期利率在一季度飙升后也已趋向平稳，但欧洲央行仍十分谨慎，避免过早收紧融资条件。

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