新华社巴黎4月22日电（记者陈晨）法国总理卡斯泰22日宣布，法国新冠疫情有所好转，政府将逐步解除部分疫情防控措施。

卡斯泰在当天举行的新闻发布会上说，法国政府3月31日宣布的防疫措施实行近3周后，疫情好转。不过目前医院重症监护室收治患者的压力仍然很大。他呼吁法国民众继续对疫情保持警惕，努力防疫。

卡斯泰宣布，自本月26日起，法国小学和幼儿园开学复课，政府正在制定严格的校园防疫准则，并将加强校园内新冠检测能力；自5月3日起，政府将解除民众在宵禁时段以外的日常出行限制，宵禁措施将保持直至新命令下达为止。

为限制变异新冠病毒在法传播，卡斯泰宣布，自本月24日起，来自智利、南非、巴西、阿根廷和印度的旅行者入境法国后将接受10天隔离。

法国政府网站22日公布的数据显示，截至当天14时，法国过去24小时新增新冠确诊病例34318例，累计确诊5408606例，累计死亡102164例。

卡斯泰表示，法国新冠疫苗接种工作推广顺利，目前每周可为约250万人接种。到5月中旬，完成接种第一剂疫苗的人数预计将达2000万。

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