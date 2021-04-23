人民网巴黎4月23日电 （记者刘玲玲）“中国主张共商共建共享的全球治理观，博鳌亚洲论坛为探讨地区合作、世界经济复苏有效对策搭建了平台。”近日，法国扎菲尔欧亚合作促进会会长贝文江在接受人民网记者采访时表示。

作为一名法国地缘政治学者，贝文江长期关注并十分了解中国问题及全球治理话题。贝文江说，今年博鳌亚洲论坛年会恰逢论坛成立20周年，同时也是在中国两会及“十四五”规划纲要草案审议通过之后举行的多边平台会议，通过“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”这六大主题板块设置将让与会方更加了解中国和中国与世界共同发展的目标。

“博鳌亚洲论坛传达出有力的信号，那就是中国将通过合作共赢的伙伴关系同其他国家分享经验和技术。这也是中国发出的呼吁，邀请其他国家通过共建‘一带一路’等方式搭乘中国快速发展的列车。”贝文江表示，在全球保护主义有所抬头的背景下，博鳌亚洲论坛也搭建了一个讨论世贸组织机制改革方向与挑战的机会。

在贝文江看来，中国的全球治理理念主张伙伴之间互相尊重、互利合作，通过对话来解决争端。今年同样成立20周年的上海合作组织便体现了这种治理模式的效率。“这是一种成员国之间团结协作、相互支持同时避免彼此干涉内政的互动模式。”贝文江表示，作为另一个区域性多边合作平台，博鳌亚洲论坛将为地区合作乃至全球经济复苏提供有效对策，中国也将像去年推动签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)一样为区域经济合作作出贡献。

本届年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”为主题。“一带一路”也是中国国家主席习近平在开幕式发表的主旨演讲的关键词之一。贝文江指出，共建“一带一路”对参与国家来说是一个巨大的机遇，在发展基础设施和提高当地人民生活水平方面发挥了巨大的作用。

贝文江同时指出，一些欧洲国家的政要也参加了今年的博鳌亚洲论坛，感受到“一带一路”持续释放的更多发展机遇。欧洲国家既面临着疫情危机的巨大后果，同时还有新一轮产业革命的巨大挑战，需要抓住共建“一带一路”合作机遇，以重振本国及欧洲经济。博鳌亚洲论坛将为深化“一带一路”合作、推动相关项目走深走实提供平台和机会。

贝文江表示，中国自改革开放以来取得了巨大经济成就，在中国共产党领导下创造了一条以人民福祉为目标的独具中国特色的发展模式和道路。“从这个角度说，博鳌亚洲论坛也是一个分享和交流发展经验的平台，亚洲国家可以对中国治理和发展模式有所借鉴和学习。通过对话和交流共促发展共谋合作，这也是博鳌亚洲论坛克服疫情危机如期举行的应有意义。”

(责编：张信凤、常红)