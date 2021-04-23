新华社布拉格4月22日电（记者杨晓红）捷克外交部22日宣布，鉴于俄方对捷方提出的允许捷使馆人员返回俄罗斯的要求未作出回应，捷方决定将俄驻捷使馆人员的数量限制在与捷克驻俄使馆人员相当的水平。

捷克新任外交部长雅各布·库尔哈内克22日表示，由于俄方直至当天中午仍未回应捷方要求，捷方决定根据《维也纳外交关系公约》有关条款，将俄驻捷使馆人数限制在与目前捷驻俄使馆人员相当的水平。

据捷克外交部发表的公报，俄罗斯驻捷使馆相关工作人员须在5月底前离开捷克。

同一天，斯洛伐克政府办公室官网发布消息说，为“声援”捷克，斯方决定驱逐3名俄罗斯外交人员并要求他们在7天内离境。斯洛伐克总理爱德华·黑格尔表示，就捷克目前发生的事件，斯方表示“声援和充分支持”。对相关信息进行全面评估之后，斯方决定，俄驻斯外交机构的3名代表须在7天内结束其活动并离开斯洛伐克。

4月17日，捷克政府以俄情报人员涉嫌参与2014年捷克军火库爆炸事件为由，要求18名俄驻捷克使馆人员48小时内离境。一天后，俄外交部宣布驱逐20名捷克驻俄使馆人员，要求他们24小时内离境。捷方称俄方反应“不恰当”，并要求俄方在22日中午前允许被驱逐的捷克驻俄使馆人员返回，否则将采取进一步措施。

据捷克媒体报道，在两国互逐使馆人员后，目前捷克驻俄使馆有24名工作人员，包括5名外交官、19名行政与技术人员，俄罗斯驻捷使馆有94名工作人员，包括27名外交官、67名行政与技术人员。（参与记者：蒋雪）

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