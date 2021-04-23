人民网联合国4月22日电 （记者李晓宏）在第52个世界地球日到来之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯22日发表致辞，呼吁国际社会以从新冠肺炎疫情的恢复为契机，推动世界走上一条更清洁、更绿色、更可持续的发展道路。

今年地球日的主题是“珍爱地球，与自然和谐共生”。古特雷斯在致辞中指出，我们所在的星球正处在一个临界点，人类仍在摧残自然界，毫无顾忌地掠夺地球资源，消耗野生动植物，把空气、陆地和海洋当作废弃场，把关键的生态系统和食物链推向崩溃的边缘。

如今，海洋里充满了塑料并日益酸化，极端高温、野火、洪水和飓风影响了数以百万计的民众，人类面临着与生态系统健康密切相关的新冠肺炎疫情全球肆虐的严峻考验。

根据联合国环境署的数据，人类每4个月出现的一种新型传染病，75%来自动物，反映了人类、动物与环境健康之间的密切关系。气候变化、改变自然的人类行为，以及破坏生物多样性的种种“罪行”，如毁林、土地使用变化、集约化农业和畜牧业生产、日益严重的野生动植物非法贸易等，都可增加动物与人类的接触，导致传染病易从动物传播到人类身上，产生动物源性疾病，例如新冠肺炎疫情。

生态系统为地球上所有的生命提供支持。我们的生态系统越健康，地球及其人民就越健康。生物多样性的改变可影响生态系统的功能，解决栖息地丧失和生物多样性流失问题至关重要。古特雷斯呼吁，人类必须停止向大自然开战，恢复受损的生态系统将有助于消除贫困，应对气候变化并防止大规模的物种灭绝。

古特雷斯呼吁，国际社会要比以往更深切地意识到，转向发展更加可持续的经济；要采取大胆的气候行动，将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内，并适应即将到来的变化；要采取更强有力的措施来保护生物多样性；要通过发展循环经济来减少垃圾，从而减少污染。

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