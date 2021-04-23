新华社华盛顿4月22日电（记者谭晶晶 杨士龙）领导人气候峰会22日以视频方式开始举行。出席会议的发展中国家领导人呼吁发达国家在应对气候变化方面展现更大的决心和行动，切实履行气候变化融资承诺，为发展中国家提供更多资金、技术、能力建设等方面的支持。

南非总统拉马福萨在发言中说，气候变化是目前全球面临的最严峻挑战之一，给广大非洲国家在内的发展中经济体带来很大冲击，包括旱灾、水灾、极端气候、海平面上升等重大影响。如果发展中国家不能建立适应气候变化的能力，不仅会逆转目前取得的成果，还将带来更多贫穷、饥荒、失业等问题。

他强调，应对气候变化必须坚持多边主义和共同但有区别的责任原则，遵循《联合国气候变化框架公约》。“发达国家有责任和义务帮助发展中国家实现对气候变化的减缓和适应，将减缓、适应和融资目标以同等决心平衡推进。”

印度尼西亚总统佐科表示，很高兴看到一些国家提出2050年实现温室气体净零排放的目标，希望这些国家能“坐言起行”。“如果发达国家的承诺有可信度，对发展中国家提供切实支持，那么发展中国家也有信心实现减排目标。”

孟加拉国总理哈西娜说：“新冠疫情提醒我们，只有通过强有力的积极反应才能解决全球危机。”她表示，希望发达国家立即制定和执行雄心勃勃的减排计划，将全球平均气温较工业化前水平升温控制在1.5摄氏度之内；为发展中国家的减缓措施提供更多支持，兑现资金和技术转让承诺。

马绍尔群岛总统卡布阿说，广大弱势国家经常听到一些国家有关减排目标成本太高等方面的借口，事实上世界主要经济体发出的政治信号决定着全球在低碳方面的投资和创新决策。

与会的发展中国家领导人呼吁发达国家加大对发展中国家的资金援助，以帮助他们减少对化石燃料的依赖，降低排放，更好地适应气候变化影响。

哈西娜表示，发达国家承诺每年筹集1000亿美元为发展中国家提供气候资金支持，希望这一承诺能切实履行，平衡关注气候变化适应和减缓两方面，尤其要照顾到最脆弱国家。

刚果（金）总统、非洲联盟轮值主席齐塞克迪也表示，发达国家切实兑现气候变化融资承诺“至关重要”。目前的融资机制是不够的，希望能简化最不发达国家获得气候变化融资的程序。这些国家大部分在非洲。

拉马福萨指出，发达国家对发展中国家的气候变化援助应是单独的，“不应是传统发展援助的一部分”。他呼吁传统排放最高的发达国家承担起责任，修复发达与发展中经济体之间的“信任纽带”。

牙买加总理霍尔尼斯表示，主要排放国应当提高应对气候变化的融资额，并且确保是“可获取的”“有弹性的”融资，兼顾债务问题和应对气候变化危机，帮助发展中国家更好地抵御灾害、增强应对气候变化的能力。

领导人气候峰会由美国主办，于22日至23日以视频方式举行，聚焦气候变化挑战、应对气候变化解决方案、资金援助、创新等议题。

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