新华社华盛顿4月22日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会众议院22日通过一项使首都华盛顿哥伦比亚特区成为美国第51个州的法案。美国舆论普遍认为，该法案将很难在国会参议院过关。

当天，该法案以216票赞成、208票反对的表决结果在众议院获得通过，并随即被提交参议院。美国白宫20日曾发表声明，对该法案表示支持。

根据这项法案，占地约68平方英里（约合176平方公里）的华盛顿哥伦比亚特区中，约66平方英里（约合171平方公里）区域将单独成立一个州。白宫、国会大厦、联邦最高法院及国家广场所在其他区域将被命名为“首都”。

美国舆论普遍认为，该法案将很难在参议院获得通过。目前，民主、共和两党在参议院各占50席，共和党参议员对这项法案普遍表示反对，一些温和派民主党参议员的态度也尚不明朗。

分析人士认为，在美国两党政治中，围绕华盛顿特区州权的争议历来具有鲜明的党派色彩。如果华盛顿特区成为一个州，民主党有望在国会参议院新增两个席位，从而改变参议院中两党的力量对比。

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